Exponen 115 crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ en 2025

LGBT México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes contra personas LGBTI+, después de brasil. (Galo Cañas Rodríguez/CUARTOSCURO/Galo Cañas Rodríguez)

En 2025 se documentaron 115 casos de violencia contra personas LGBTI+ en México, de los cuales, 59 correspondieron a asesinatos, 34 a desapariciones, 16 a atentados y seis a suicidios. De acuerdo con el Informe 2025. Violencias que persisten: los crímenes por prejuicio contra personas LGBTI+ en México, elaborado por el Observatorio de Crímenes LGBTI+.

Esta organización advirtió que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes contra personas LGBTI+, después de Brasil.

Algunas entidades se mantienen de manera consistente entre aquellas con mayor número de registros, como es el caso de la Ciudad de México, a pesar de ser considerada Ciudad de las Libertades, y Gay Friendly.

Durante 2025, el Observatorio de Crímenes LGBTI+ en México documentó 59 asesinatos de personas LGBT+. Estos casos representan una de las expresiones más extremas de la violencia por prejuicio, al implicar la privación de la vida en contextos atravesados por discriminación, exclusión y desigualdad.

El análisis histórico muestra que la violencia letal contra personas LGBT+ ha sido persistente en los últimos años. Entre 2019 y 2022 se registró una tendencia al alza, alcanzando su punto más alto en 2021 con 99 casos. Posteriormente, se observan variaciones en el número de registros, con una disminución en 2023, un nuevo incremento en 2024 y una reducción en 2025.

De los 59 asesinatos de personas LGBT+ documentados en 2025, el Observatorio identificó que 33 corresponden a mujeres trans, 25 a hombres gays y 1 a una persona muxe, lo que indica una afectación diferenciada al interior de este grupo social.

La alta concentración de casos en mujeres trans, según el Observatorio, demuestra la persistencia de violencias específicas dirigidas hacia las identidades de género que desafían las normas sociales. Esta violencia se encuentra estrechamente vinculada con el machismo, la transfobia, la exclusión, como la exigencia de mantener un status quo biologicista binario, que desconoce las características fundamentales del género, y que colocan a las mujeres trans en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Em tanto que, los asesinatos de hombres gays reflejan también la continuidad de la violencia por prejuicio basada en la orientación sexual, en contextos donde persisten discursos de odio y prácticas discriminatorias ante lo que muchos consideran una traición de género. En estos casos, la violencia suele estar asociada a la sanción social de las expresiones alternativas de afecto, representaciones identitarias disidentes del género o visibilidad.

En cuanto a la actividad laboral, se identificó una amplia diversidad de ocupaciones entre las víctimas. Del total de casos documentados, 10 personas (16.9 por ciento) se dedicaban a actividades relacionadas con la defensa o promoción de los derechos humanos.

En la presentación, realizada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la ombudsperson capitalina, Dolores González Saravia, subrayó la importancia de contar con información que permita reconocer patrones, identificar afectaciones diferenciadas y orientar acciones de prevención, búsqueda, atención, investigación y acceso a la justicia.

Señaló que documentar estas violencias resulta fundamental porque los crímenes por prejuicio ocurren en contextos en los que convergen la discriminación, el machismo, la exclusión social, la desigualdad, los discursos de odio y las respuestas institucionales deficientes.

González Saravia reiteró el compromiso de la Comisión con los derechos de las personas LGBTI+ y destacó que el Organismo impulsa la ruta institucional “Re-conociéndonos desde la Diversidad”, una iniciativa orientada a fortalecer la inclusión y el respeto a la diversidad al interior de su comunidad y en los ámbitos en los que trabaja.

La Coordinadora de la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A.C., y Consejera de la CDHCM, Gloria Careaga Pérez, destacó que, de acuerdo con el Informe, la Ciudad de México figura entre las entidades con mayor incidencia de estos crímenes, pese a los avances legislativos para proteger los derechos de esta población.

En el mismo sentido, la Subdirectora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Berenice Vargas Ibáñez, informó que, de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021, la población LGBTI+ ocupa el tercer lugar entre los grupos que reportan mayores experiencias de discriminación.

Entre las entidades con mayor número de casos se encuentran Baja California, con siete casos, Ciudad de México con seis y Guanajuato con cinco, seguidas por Jalisco, Michoacán y Nuevo León con cuatro casos cada una. Asimismo, se identificaron registros en entidades como Colima, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, con tres casos respectivamente.

Asimismo, se identificaron casos en los que las víctimas fueron localizadas en entidades distintas a aquellas donde residían. En total, cuatro personas fueron encontradas fuera de su lugar de residencia, de las cuales tres residían en el estado de Hidalgo y fueron localizadas en el Estado de México, mientras que una persona residía en Tamaulipas y fue localizada en la Ciudad de México.

Al comparar estos datos con 2024, se observan variaciones relevantes en la distribución territorial de la violencia. Mientras que en ese año la Ciudad de México y Veracruz concentraron el mayor número de casos (con 18 y 13 respectivamente), en 2025 se identificó una disminución en la concentración en estas entidades y una mayor dispersión geográfica de los casos.

El activista y defensor de derechos humanos Wilfred Labiosa subrayó la necesidad de contar con datos oficiales sobre la violencia contra las personas LGBTI+, ya que su ausencia contribuye a invisibilizar esta problemática.

Finalmente, el Coordinador del Observatorio de Crímenes LGBTI+ en México, Kenllv Pacheco, advirtió sobre un repunte de las violencias contra las personas LGBTI+ y llamó a fortalecer los mecanismos de documentación y seguimiento de estos casos.