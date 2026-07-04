Reportan avance final en las obras del Bulevar Chapingo en Texcoco

Bulevar Chapingo

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, junto con el director de Servicios Públicos, Andrés Barrón Meza; en un recorrido verificaron los avances de la rehabilitación del bulevar Chapingo.

“Es la carta de presentación de Texcoco, la primera impresión para los visitantes y un símbolo de identidad para los ciudadanos”, aseguró Gutiérrez Martínez.

El mandatario municipal detalló que los trabajos se encuentran ya en su etapa final, por lo que muy pronto se realizará la entrega oficial de este espacio renovado. “Con estas acciones, el gobierno municipal busca consolidar un Texcoco más bello, transitable y seguro para peatones y automovilistas”, declaró el alcalde.

Por su parte, Barrón Meza explicó que para la rehabilitación del bulevar Chapingo intervinieron un tramo de dos kilómetros. Las labores incluyeron la limpieza y recuperación de áreas verdes, donde se colocaron 9 mil metros de pasto, se plantaron 200 árboles y 3 mil plantas de ornato. Asimismo, instalaron jardineras para proteger las jacarandas emblemáticas de esta zona y se implementó un sistema de riego con agua del río Seco.

El titular de Servicios Públicos añadió la instalación de 42 luminarias nuevas y la rehabilitación de 36 existentes; también realizaron trabajos de pintura y limpieza en la ciclovía y colocaron una parada para usuarios del transporte público a la altura de la colonia Salitrería.

Barrón Meza señaló que la inversión fue de seis millones de pesos, pero aclaró que el trabajo no termina aquí. “Esta es una zona que requiere labores de limpieza y mantenimiento permanente, que van desde el cuidado, fertilización y riego de áreas verdes, hasta el mantenimiento de luminarias y de la red hidráulica. El objetivo es que esta entrada luzca siempre bella y cuidada, reflejando el renacimiento de Texcoco”, concluyó.

La Crónica de Hoy 2026