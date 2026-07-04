Ocurren más de 22 mil accidentes en motos, bicicletas y scooters en 15 meses

Motos En los últimos dos años, seis alcaldías incrementaron el número de accidentes en vehículos de micromovilidad, así como en motocicletas. (Rogelio Morales Ponce)

Los accidentes de tránsito motocicletas y vehículos no motorizados no son menores en la Ciudad de México. Durante todo el 2025 y hasta marzo del 2026, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó 22 mil 845 siniestros viales en los que estuvieron involucradas bicicletas, motopatines, scooters y motos.

Aún cuando en la capital anualmente se incrementan el número de multas de tránsito aplicadas a vehículos, así como el monto recaudado por su liquidación, no existen bajas notables en accidentes de tránsito que atienden las autoridades en las 16 alcaldías, incluso, algunas demarcaciones céntricas que poseen mayor infraestructura ciclista y balizamiento para la distribución de carriles, señalización, reductores de velocidad y mantenimiento de carpeta asfáltica, son los territorios en los que suceden más percances.

En los últimos dos años, seis alcaldías incrementaron el número de accidentes en vehículos de micromovilidad, así como en motocicletas. Iztapalapa pasó de dos mil 547 accidentes en 2024 a dos mil 783 en el año siguiente, del total de siniestros, 91 por ciento — cuatro mil 867 — ocurrieron a bordo de motocicletas; ocho por ciento — 430 — en bicicleta y 36 percances en scooters.

Venustiano Carranza creció de mil 439 a mil 539 accidentes en ese periodo, 91 por ciento — dos mil 715 — con motos involucradas, ocho por ciento — 238 — en bicicletas y cuatro en scooters y motopatines.

Después, Benito Juárez aumentó de mil 373 a mil 486 siniestros de tránsito en este tipo de vehículos; con 84 por ciento — dos mil 403 en las que tuvieron que ver motocicletas, 18 por ciento — 515 – con bicicletas y 41 scooters.

En Iztacalco se registraron mil 801 accidentes, mil 605 en motocicleta — 89 por ciento —, 175 en bicicletas y 21 en motopatines.

Con menor incidencia, pero también con incrementos en siniestros, Cuajimalpa de Morelos subió de 263 a 293 accidentes de 2024 a 2025, en tanto que en Milpa Alta creció de 138 a 161.

Accidentes en motocicleta, bicicleta y motopatín enero 2025 a marzo 2026

Alcaldía Bicicleta Motopatín Motocicleta Total Iztapalapa 250 31 3184 3465 Cuauhtémoc 576 88 2662 3316 Gustavo A. Madero 181 18 2159 2358 Venustiano Carranza 145 26 1713 1884 Miguel Hidalgo 246 38 1565 1849 Benito Juárez 253 30 1548 1831 Álvaro Obregón 61 7 1392 1460 Coyoacán 132 17 1092 1238 Tlalpan 63 5 1120 1188 Azcapotzalco 137 14 976 1127 Iztacalco 109 16 982 1107 Tláhuac 70 7 760 837 Xochimilco 71 2 643 716 Cuajimalpa de Morelos 20 4 332 356 Magdalena Contreras 14 2 288 304 Milpa Alta 16 0 194 210

Desconocen la gravedad de accidentes por scooters

La Ciudad de México pondrá en marcha un nuevo esquema de regulación para los vehículos motorizados eléctricos personales — scooters, monopatines y bicicletas eléctricas de mayor potencia — que incluirá la obligatoriedad de placas, licencia de conducir y restricciones de circulación. El objetivo, de acuerdo con autoridades capitalinas, es reducir riesgos viales y ordenar la convivencia entre distintos modos de transporte.

A partir del 1 de julio de 2026, todos los vehículos nuevos de este tipo deberán comercializarse con placas. Para los ya existentes, se abrirá un periodo de registro que concluirá el 20 de noviembre del mismo año. Aunque el Gobierno local no tiene contabilizado el número de unidades de micromovilidad que circulan en la ciudad, vía transparencia se informó que se estiman 317 motocicletas eléctricas activas.

Sin embargo, de acuerdo con expertos en movilidad, cómo Areli Carreón, integrante del equipo coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura de México, explicó a Crónica que estas medias, sin bien son necesarias para regular los medios de transporte, ya que conforme los vehículos son más pesados y rápidos, la posibilidad de causar daño aumenta, son insuficientes.

“Muchas de las regulaciones que ya existen para los vehículos motorizados no se cumplen, es caos y desorden. En Ciudad de México existen motocicletas que tienen permisos que probablemente son apócrifos, con copias fotostáticas enmicadas de dudosa procedencia y muchos están vencidos; vehículos motorizados que no tienen placas o decorativas. Se ha puesto atención a los vehículos nuevos, pero el desorden es generalizado, particularmente en vehículos que causan lesiones y muertes”.

“El registro de placas, licencias no necesariamente evitan los siniestros de tránsito, hemos cuestionado a la Secretaría de Movilidad ¿Cómo salen lastimadas las personas que utilizan estos vehículos? Si no se entienden bien las lesiones y qué es lo que las causa, no pueden atender la causa. Cuando se quiere prevenir un siniestro de tránsito, lo primero que se debe de revisar es qué es lo que los causa y no se tiene una estadística”.

“Hemos trabajado para que a nivel nacional se cuente con un registro nacional de tránsito, una base de datos compartida entre todas las entidades para que las personas no gestionen placas en otra entidad y no paguen sus multas y excusarse de los pagos de verificación vehicular, incluso personas al cometer un ilícito daño con su vehículo, gestionan documentos en otra entidad y permanecen impunes”.

Las autoridades indicaron que estas medidas buscan reducir accidentes y conflictos entre peatones, ciclistas y conductores. La regulación se alinea con el principio de la pirámide de movilidad, que prioriza a los usuarios más vulnerables de la vía pública.

“No sabemos si las personas están siendo lesionadas de manera importante al utilizar estos vehículos — micromovilidad —. No he visto un sólo reporte de cuántas personas se han lesionado por utilizar estos vehículos”.

El número de placas tramitadas para motocicletas superan los cien mil anuales en la Ciudad de México:

2024 - 111,402

2025 - 103,106

2026 (hasta marzo) - 25,332

Con todo y que las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Benito Juárez cuentan con mejor infraestructura ciclista, intervención en vialidades primarias y vías de mayor relevancia, Carreón aludió a que la alta incidencia en accidentes de tránsito en estas demarcaciones se debe al alto flujo de personas que conviven en estos territorios, no a deficiencia en los servicios de tránsito.

Aún con las críticas hacia la Secretaría de Movilidad y el Gobierno capitalino respecto a que involucrar a scooters en el emplacamiento y obligarlos a no transitar por banquetas, ciclovías, carriles confinados al transporte público ni por vías rápidas donde el límite de velocidad supere los 50 kilómetros por hora, únicamente tiene objetivos recaudatorios, la experta enfatizó que los señalamientos no pueden enfocarse únicamente a que las regulaciones tienen la finalidad de incrementar las arcas de la capital, dado que el uso del espacio público tiene un costo, sitios que, dijo, son escasos y requieren mantenimiento mayor.

Además, enfatizó, los impuestos obtenidos por el pago de derechos por los Servicios de Control Vehicular — placa, tenencia y tarjeta de circulación —, así como por las multas de tránsito no cubren la totalidad del gasto requerido para la reparación de baches, rehabilitación de vialidades y señalamientos.

Recaudación por Servicios de Control Vehicular en la Secretaría de Finanzas:

2025 - 4,521,557,163

2026 (hasta marzo) - 1,767,385,188

Ingresos por multas de tránsito:

2025 - 1,591,837,146

2026 (hasta marzo) - 361,441,815

“Es imprescindible dejar de pelearse con la idea de recaudación, porque usar la calle nos cuesta a todos y durante muchos años se ha dedicado una cantidad importante para garantizar la movilidad en auto privado y lo que los dueños de esos vehículos privados aportan a la ciudad no pagan ni una fracción de lo que cuesta su forma de movilidad, bacheo, servicios de emergencia, ni la policía de tránsito. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿en qué nos estamos gastando el dinero y el espacio público? que son tan escasos”, concluyó la especialista.