El Estado de México calienta el ambiente con fiesta futbolera en municipios de la zona oriente

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El gobierno del Estado de México, en coordinación con autoridades municipales, realizará festivales futboleros en 11 municipios y habilitará espacios de transmisión en Pueblos Mágicos y otros destinos turísticos para que la población disfrute del partido entre México e Inglaterra, programado para este domingo.

Las actividades se llevarán a cabo en Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Naucalpan, donde se ofrecerán conciertos, presentaciones de sonideros, corredores gastronómicos, rifas, retas de futbol, juegos recreativos y otras actividades culturales y deportivas de acceso gratuito.

El gobierno estatal informó que la entidad se encuentra preparada para recibir a las familias mexiquenses en estos espacios, con el objetivo de promover la convivencia comunitaria durante el encuentro de la Selección Mexicana.

La secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, señaló que el partido también será transmitido en 14 destinos futboleros, ubicados en Toluca, Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Malinalco, Metepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tenayuca-Santa Cecilia, Teotihuacán, Tepotzotlán, Tonatico y Valle de Bravo.

Carrasco Godínez destacó que, desde el inicio de esta estrategia, se han realizado más de 50 transmisiones de partidos y 24 jornadas de actividades que incluyen espectáculos artísticos, conciertos y activaciones deportivas para fomentar la convivencia familiar y fortalecer la identidad de las comunidades.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, estimó que la celebración del Mundial generará una derrama económica de 7 mil 960 millones de pesos en la entidad, principalmente en sectores como restaurantes, hoteles, comercios, servicios turísticos y plataformas de transporte y entrega de alimentos.

González Hernández reveló que, durante los encuentros de la Selección Mexicana estos giros han registrado incrementos en su actividad comercial que van del 15 al 70 por ciento, según los monitoreos realizados por el gobierno estatal.

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, anunció que se desplegará un operativo integrado por 2 mil 297 elementos y 334 unidades, los cuales realizarán labores de vigilancia en los Pueblos Mágicos, Barrios Mágicos y demás sedes donde se desarrollarán las actividades relacionadas con el encuentro deportivo.

La Crónica de Hoy 2026