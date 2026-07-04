Morena llaman a celebrar el Mundial cerca de casa; serán 62 espacios para ver el partido México vs Inglaterra

Mundial de la FIFA 2026: México - Ecuador Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia este martes, en un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026, en Ciudad de México (México). EFE/ Tomás Pérez (Tomás Pérez/EFE)

Las y los legisladores de Morena en la Ciudad de México refrendaron el llamado de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a vivir el Mundial en comunidad, cerca de casa, en un ambiente de paz, “cuidándonos unos a otros”.

Pidieron a las y los ciudadanos evitar hacer retos virales que pongan en riesgo su salud; además, anunciaron que habrá oferta de artistas y grupos musicales, en todos los festivales futboleros que son con entrada gratuita.

Los legisladores reconocieron que el reto del operativo del partido de México contra Inglaterra es grande, debido a que existen elementos inciertos como la afluencia a los festejos; pese a ello, señalaron que la ciudad demostrará que puede sacarlo adelante entre todas y todos.

La coordinadora de la bancada guinda en el Congreso local, Xóchitl Bravo, hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México para que las celebraciones sean en armonía.

“Lo que hoy pasa en la Ciudad de México es algo extraordinario. Hoy se vive la felicidad en las calles, hoy la gente sale y toma los espacios públicos. Pero, como ya vimos, el aumento del número de personas, partido tras partido, obliga a ir modificando la operatividad y las recomendaciones en torno a los festejos”, afirmó.

Llamó a quienes asistan al Fan Fest en el Zócalo, o a los festivales futboleros que se realizan en las alcaldías, a permanecer en esos lugares y no trasladarse al Ángel de la Independencia.

Tras reiterar varias de las recomendaciones hechas por el Gobierno capitalino, Bravo Espinosa afirmó que las medidas para proteger la integridad de la gente se llevan a cabo por parte de las autoridades capitalinas, no sólo se llevan a cabo en el marco de la justa mundialista, sino también de manera cotidiana en eventos culturales, deportivos y de otro tipo.

“Aprovecho para reconocer el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México. No ha sido nada sencillo. Sin embargo, todos los días se está trabajando para que todas y todos podamos vivir de manera armónica y pacífica”, concluyó.

El vocero de la bancada, Paulo García, subrayó que las actividades son libres y gratuitas, pero están sujetas a cupo, por lo que resulta importante distribuirse en todo el corredor y respetar los aforos que indiquen las autoridades a través de los canales oficiales del gobierno de la ciudad.

Destacó que en cada alcaldía se instalará al menos un festival futbolero, con oferta de artistas y grupos musicales, para que la fiesta se viva desde las propias demarcaciones.

“Serán 62 puntos de proyección gratuita del partido. La Ciudad de México es la sede mundialista de los tres países que más oferta pública deportiva y cultural ha desplegado para democratizar el mundial”.

Recomendaron a la población consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura para conocer la oferta específica de conciertos y actividades culturales programadas para mañana, ya que la cartelera puede variar según la demarcación.