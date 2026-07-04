IECM integra Jurado para el Concurso Juvenil de Ensayo 2026

El IECM impulsa acciones para fortalecer las competencias cívicas y el pensamiento crítico entre las y los habitantes de la CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer que aprobó la integración del Jurado del Concurso Juvenil de Ensayo 2026 “Conversando con los clásicos”, que se encargará de evaluar los trabajos que participen en este certamen dirigido a las juventudes de la capital.

Informó que el jurado estará integrado por ocho personas con amplia trayectoria y experiencia en el género ensayístico y en temas de política, democracia y ciudadanía, quienes dictaminarán los ensayos con base en los criterios establecidos en la convocatoria y en el documento rector del concurso.

El certamen tiene como propósito incentivar la reflexión de las juventudes sobre temas de relevancia social y política, a partir del análisis de textos clásicos sobre política y democracia, contribuyendo así a la formación de una ciudadanía crítica, informada y participativa.

Las personas designadas son las consejeras electorales del IECM Cecilia Aída Hernández Cruz y Sonia Pérez Pérez; las académicas Rosa María Mirón Lince, Karla Valverde Viesca y Julia Muñoz Velasco; el profesor-investigador Daniel Tacher Contreras; la docente e investigadora Odette Toriz Cravioto; y el director ejecutivo de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del Instituto Electoral, Carlos Román Cordourier Real, quienes participarán de manera honorífica.

Con la aprobación de este órgano colegiado, el IECM fortalece la transparencia, imparcialidad y calidad académica del certamen, ya que la identidad de las personas participantes permanecerá reservada frente al Jurado durante el proceso de evaluación mediante un sistema de dictaminación de doble ciego, lo que garantiza que los trabajos sean valorados exclusivamente por su contenido.

Esta actividad forma parte del Programa Institucional de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2026 y de la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2024-2029, mediante las cuales el Instituto Electoral impulsa acciones para fortalecer las competencias cívicas y el pensamiento crítico entre las y los habitantes de la Ciudad de México.

Los resultados del concurso se publicarán durante septiembre de 2026 en la página web del IECM: www.iecm.mx