Pese a señalamientos sobre rezago legislativo en CDMX, Morena afirma que “sí hay avance”

Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

Legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dieron a conocer que próximamente se presentará un informe pormenorizado sobre los trabajos legislativos, con el fin de comparar el desempeño de esta legislatura con el de legislaturas anteriores.

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada, afirmó que el trabajo legislativo continua de lleno y aseguró que la responsabilidad de su grupo parlamentario es “no fallarle a la gente de la ciudad”.

La declaración se da tras señalamientos sobre un rezago histórico, debido a que en lo que va de la legislatura se han presentado cerca de mil 500 iniciativas y se ha aprobado menos del 10 por ciento.

El PAN informó que en la presente legislatura se han presentado 19 iniciativas en materia de planeación y desarrollo de la capital, de las cuales sólo 2 han sido aprobadas, pese a que se trabaja en la construcción de dos instrumentos que definirán el rumbo de la ciudad durante los próximos 15 y 20 años —el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT)—.

Bravo informó que entre los temas legislativos pendientes están la aprobación del presupuesto de la Ciudad de México, la Ley de Salud Mental, y más de 200 iniciativas presentadas por el conjunto de las y los diputados. Añadió que se prepara una edición especial de La Chilanguera dedicada a presentar las agendas legislativas.

El diputado Paulo García recordó que recientemente se promulgó la Ley del Sistema de Cuidados, una ley aprobada por unanimidad.

Aseguró que se trata de un hito, al ser una ley de avanzada a nivel mundial y reconoció el trabajo de sus compañeras y compañeros para hacerla posible.

“Este avance legislativo se suma a la visión de Morena de construir una ciudad que acompaña a su gente en cada etapa de la vida, desde la cercanía y el cuidado colectivo”.