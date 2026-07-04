¿Hay Doble Hoy No Circula HOY 4 de julio 2026?: Estos autos no podrán circular en la CDMX y el EdoMex

El primer fin de semana de julio llega con restricciones para miles de automovilistas del Valle de México. Si tienes pensado salir de viaje, hacer compras o simplemente moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes el programa Hoy No Circula sabatino para evitar multas y hasta el envío de tu vehículo al corralón.

Este sábado 4 de julio de 2026, el esquema de circulación aplicará desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas, por lo que conocer qué vehículos tienen prohibido circular puede ahorrarte un problema innecesario.

¿Qué autos no circulan este sábado 4 de julio?

Al tratarse del primer sábado del mes, el programa establece restricciones específicas para algunos vehículos.

Los automóviles que no podrán circular son:

Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número impar : 1, 3, 5, 7 y 9 .

cuya placa termine en número : . Todos los vehículos con holograma 2 .

. Vehículos con placas foráneas, salvo las excepciones contempladas en la normativa vigente.

Las restricciones estarán vigentes durante prácticamente todo el día, por lo que es recomendable planear cualquier traslado con anticipación.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos al programa.

Este sábado sí podrán circular:

Vehículos con holograma 0 .

. Vehículos con holograma 00 .

. Automóviles con holograma 1 cuya terminación de placa sea par : 0, 2, 4, 6 y 8.

cuya terminación de placa sea : 0, 2, 4, 6 y 8. Vehículos eléctricos e híbridos con holograma de exención.

Motocicletas.

Unidades destinadas a servicios de emergencia y otros casos contemplados por la autoridad ambiental.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro.

Los conductores que circulen cuando su vehículo tiene restricción pueden enfrentar una multa equivalente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que la unidad puede ser remitida al depósito vehicular, lo que incrementa considerablemente el costo final por arrastre y resguardo.

Por ello, antes de salir, vale la pena confirmar que tu automóvil sí puede circular.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula sabatino?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Su objetivo es disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire mediante la reducción temporal del número de vehículos en circulación.

En caso de registrarse una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse y ampliarse mediante el Doble Hoy No Circula, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Recomendaciones antes de salir este sábado

Si vas a utilizar tu automóvil durante el fin de semana, considera estas recomendaciones:

Revisa el holograma de verificación de tu vehículo.

de verificación de tu vehículo. Confirma el último número de tu placa .

. Verifica si existe alguna contingencia ambiental vigente antes de salir.

vigente antes de salir. Si tu automóvil tiene restricción, considera utilizar transporte público, compartir vehículo o reprogramar tus actividades.

Dedicar unos minutos a revisar el programa puede evitarte una multa, pérdida de tiempo y gastos adicionales.