Reconstruyen Circuito Independencia en Chiautla, Edomex

Circuito independencia

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la reconstrucción del Circuito Independencia, Hidalgo y Aztlán de Tepetitlán, en el municipio de Chiautla, una vialidad que beneficia a 10 mil 800 habitantes de la comunidad con una inversión de 26.7 millones de pesos.

Gómez Álvarez detalló que el proyecto comprendió 1.13 kilómetros de camino y generó mil 462 empleos, de los cuales mil 100 fueron directos y 362 indirectos, con lo que impulsarán la economía local y mejora la movilidad de estudiantes, trabajadores y comerciantes, quienes contarán con un acceso más seguro y eficiente para desarrollar sus actividades cotidianas.

“Se hizo un trabajo integral, que es lo que realizamos como Gobierno, siempre que hacemos una obra, queremos hacerla de manera integral y que no sea por un momento de atención, para que después nos quede mal, porque está por abajo la red hidráulica o lo que es el drenaje y no se tiene aquí y se hizo una gran esfuerzo”, expresó la mandataria estatal.

Por ello, la gobernadora indicó que la modernización de esta vialidad también beneficia el traslado y comercialización del pan artesanal que se elabora en Tepetitlán, una tradición que representa el sustento de numerosas familias y forma parte de la identidad cultural del municipio.

“En el Estado de México con los funcionarios, con los ciudadanos, con los servidores públicos, estamos haciendo el mejor esfuerzo que podemos, porque es una respuesta de lo que ustedes como ciudadanos nos han dado que es su confianza, y yo siempre he dicho la confianza se debe de honrar, así como la palabra, y por eso yo vengo a ratificar mi compromiso, a través de nuestras acciones, a través de nuestro trabajo, manifestó Gómez Álvarez.

Como parte de la reconstrucción del Circuito Independencia se realizaron trabajos de demolición y retiro de la carpeta asfáltica deteriorada, excavaciones, nivelación calle y construcción de pavimento hidráulico. Asimismo, se construyeron guarniciones y banquetas, se instalaron luminarias, señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad y se realizaron trabajos de balizamiento vial.