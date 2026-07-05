Alerta por lluvias en CDMX: ¿a qué hora caerá el diluvio durante el partido México vs. Inglaterra?

Lluvia en CDMX Alerta por lluvias en CDMX: ¿A qué hora caerá el diluvio durante el México vs. Inglaterra? (Pexels)

La Selección Mexicana se enfrenta este domingo a un compromiso histórico ante Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. La expectativa en la capital es total; sin embargo, las miradas también están puestas en el cielo debido al pronóstico de fuertes lluvias que amenazan con complicar la logística y el desarrollo del juego.

¿A qué hora empieza a llover con fuerza en la CDMX?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los registros climáticos para este domingo 5 de julio, el diluvio se hará presente desde la tarde y se intensificará justo en el marco del partido, programado para las 18:00 horas.

La evolución de la tormenta en la CDMX está prevista de la siguiente manera:

13:00 horas: Comienzo de lloviznas aisladas en la capital.

Comienzo de lloviznas aisladas en la capital. 16:00 horas: Inicio de tormenta eléctrica .

Inicio de . 19:00 horas: Lluvia moderada.

Lluvia moderada. 21:00 horas: Lluvia fuerte y constante.

¿Se suspende o cambia de horario el México vs. Inglaterra?

Ante los reportes climáticos, en las últimas horas se hab{ia comentado acerca de que la FIFA podría adelantar el inicio del encuentro para evitar el impacto de la tormenta eléctrica. Sin embargo, las autoridades del torneo confirmaron que se mantiene el horario original de las 18:00 horas.

El organismo se mantendrá monitoreando las condiciones en el Estadio Ciudad de México y el desarrollo de la actividad acerca de una tormenta eléctrica, por lo que no se descartan posibles retrasos en caso de que pongan en riesgo la seguridad de los jugadores.