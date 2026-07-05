Concierto sorpresa en el Zócalo tras México vs Inglaterra: esto es lo que se sabe del FIFA Fan Fest

México vs Corea: ¿A qué hora abren el FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX? Vive el partido de México vs. Corea en el FIFA Fan Fest CDMX; conoce desde qué hora podrás entrar y cuáles son los otros partidos que se transmitirán (GRACIELA LÓPEZ/CIARTOSCURO.COM)

Este domingo 5 de julio, la Ciudad de México se prepara para vivir una de las jornadas más emocionantes del Mundial 2026. El Zócalo capitalino recibirá a miles de aficionados para seguir el partido entre México e Inglaterra en el FIFA Fan Festival, donde además se ha anunciado un concierto sorpresa al finalizar el encuentro.

El Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores del Fan Fest preparan un dispositivo especial para que la celebración continúe después del silbatazo final con una presentación musical, la cual no ha sido confirmada y que busca, además de ofrecer entretenimiento, evitar que los asistentes abandonen de manera simultánea la Plaza de la Constitución y se trasladen a otros puntos donde tradicionalmente se concentran los festejos.

¿Qué se sabe sobre el concierto sorpresa?

Una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados durante las últimas horas ha sido quién será el artista encargado de cerrar la jornada del domingo.

La respuesta, por ahora, es sencilla: todavía no existe un anuncio oficial.

El director del FIFA Fan Festival de la Ciudad de México, Michel Bauer, confirmó que habrá un espectáculo musical al finalizar el partido, pero evitó revelar el nombre del intérprete o agrupación.

Esta decisión ha provocado una oleada de especulaciones en redes sociales.

La medida es relevante después de los incidentes registrados tras el partido entre México y Ecuador, cuando miles de aficionados se trasladaron al Ángel de la Independencia para celebrar el resultado, sin embargo, el saldo fue de cuatro personas fallecidas.

Para este día, el objetivo es ofrecer a la afición razones para permanecer durante más tiempo en el Zócalo, disfrutar del concierto y permitir que la movilidad en el resto de la ciudad se desarrolle de forma más ordenada.

Recomendaciones para quienes asistirán al Zócalo

Ante la alta afluencia prevista, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para quienes planean seguir el partido desde el FIFA Fan Festival.Entre los principales consejos destacan:

Llegar con varias horas de anticipación para evitar largas filas.

Utilizar el Metro, Metrobús u otros medios de transporte público, ya que habrá restricciones viales en calles cercanas al Zócalo.

Portar ropa ligera, gorra o sombrero y protector solar, considerando que la permanencia en el recinto puede prolongarse durante varias horas.

Mantenerse hidratados y ubicar los módulos de atención médica.

Respetar las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil.

Evitar llevar objetos que puedan dificultar los filtros de acceso o que estén restringidos por los organizadores.

¿Cómo llegar al Zócalo?

Las autoridades capitalinas recomiendan utilizar transporte público. Las estaciones más cercanas son: