Aumentan a cinco los muertos durante los festejos del Mundial en CDMX

"¡Quiere volar!" La Secretaría de Salud advierte sobre riesgos de esta celebración. (cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México informó este lunes que cinco personas fallecieron durante las actividades relacionadas con el Mundial, una cifra superior a las cuatro muertes reportadas previamente por las autoridades.

La secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman, precisó en conferencia de prensa que desde el inicio del Mundial el 11 de junio, se registraron cinco fallecimientos en la capital.

Esto contrasta con las cuatro muertes reportadas por el Gobierno capitalino la semana pasada tras los festejos por la victoria de México sobre Ecuador.

Durante su intervención, Gasman no manifestó las circunstancias de la quinta víctima ni alcaró si corresponde a un caso no informado previamente o a una actualización del balance oficial.

Igualmente, la funcionaria capitalina informó que, desde el inicio del torneo, las autoridades brindaron 3,563 atenciones médicas y realizaron 93 traslados hospitalarios.

Al respecto, Gasman presentó un balance de las atenciones médicas clasificadas por niveles de triage y colores. Destacó que se registraron 3,438 casos no grabes, clasificados en color verde, 109 que requirieron atención médica (rojo) y 11 considerados graves (amarillo).

“Y (color) negro, que son las personas fallecidas: cinco lamentables defunciones”, agregó.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, volvió a expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos, pero tampoco precisó el número de víctimas.

“Expreso nuevamente mis condolencias y toda mi solidaridad con las familias de las personas lamentablemente fallecidas el martes pasado. Seguimos acompañándolas de manera permanente”, dijo.

Sin embargo, afirmó que la jornada del domingo, con motivo del partido México vs. Inglaterra “concluyó con saldo blanco sin incidentes”.