Firman comodato para poner en marcha una secundaria en Tlalpan

Los habitantes de Jardines de San Juan, en la parte alta de la alcaldía Tlalpan, contarán por primera vez con una escuela secundaria en su comunidad, luego de que se formalizó el contrato de comodato que permitirá a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) operar el plantel a partir del próximo 31 de agosto, fecha prevista para el inicio del ciclo escolar.

El convenio fue firmado entre la AEFCM, la Asociación Civil Tierra, Necesidad Verdadera, A.C., y la Alcaldía Tlalpan, con el propósito de otorgar el uso legal del inmueble donde funcionará la nueva escuela.

La apertura del plantel busca atender una demanda de larga data de las familias de Jardines de San Juan, quienes durante años solicitaron una secundaria cercana para que las y los estudiantes pudieran continuar su educación sin trasladarse a otras zonas.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que la firma del convenio permitirá cumplir con el compromiso de poner en funcionamiento la escuela al inicio del próximo ciclo escolar. Indicó que el proyecto comenzó durante la administración de la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando estuvo al frente de la entonces delegación Tlalpan.

La alcaldesa informó que el inicio de actividades estará acompañado por una ceremonia inaugural con la primera generación de estudiantes y que posteriormente se definirá el nombre oficial del plantel conforme a los procedimientos de la autoridad educativa.

Agregó que la ampliación de la infraestructura educativa en el sur de Tlalpan continuará con la apertura de la Preparatoria Pública Rosario Castellanos, en San Andrés Totoltepec, así como con el inicio de operaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Por su parte, representantes de la Asociación Civil Tierra, Necesidad Verdadera, A.C. señalaron que la firma del comodato representa la conclusión de un proceso de gestión comunitaria de varias décadas para contar con una secundaria en la localidad.

El comodato es una figura jurídica mediante la cual el propietario o poseedor de un inmueble cede gratuitamente su uso para un fin específico. En este caso, permitirá que la Autoridad Educativa Federal utilice legalmente el inmueble para la operación de la nueva secundaria.