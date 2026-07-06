Texcoco inaugura obras de mejora en área de Urgencias del Hospital General

Inauguración del área de Urgencias del Hospital General Texcoco "Guadalupe Victoria" Bicentenario

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, entregó obras de infraestructura en el Hospital General Municipal “Guadalupe Victoria” Bicentenario, con el propósito de mejorar las condiciones de atención para pacientes y sus familiares.

Gutiérrez Martínez informó la construcción de una techumbre y la ampliación de los módulos sanitarios en la sala de espera del área de Urgencias, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad a las personas que permanecen en el hospital acompañando a sus pacientes.

El gobierno municipal indicó que estas obras forman parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura pública y mejorar los servicios que se brindan a la población.

Asimismo, Gutiérrez Martínez reiteró su compromiso de continuar impulsando proyectos que generen espacios más dignos, funcionales y humanos, con el fin de elevar la calidad de la atención y el bienestar de las y los texcocanos.

Durante la inauguración estuvieron presentes la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón; integrantes del Órgano de Gobierno; el director del Hospital General Texcoco, Héctor Alegría López, así como autoridades del sector salud.

La Crónica de Hoy 2026