Tlalnepantla reconoce a estudiantes destacados

Gobierno de Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela primaria Libertador Miguel Hidalgo, ubicada en el fraccionamiento Valle Dorado, donde convivió con alumnas y alumnos del plantel.

Durante el acto cívico, Pérez Cruz felicitó a las y los estudiantes que obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada Estatal de Conocimiento, al destacar que forman parte del grupo de los mejores promedios mil promedios del país.

El alcalde reconoció el esfuerzo académico de las alumnas y alumnos, y subrayó la importancia de impulsar la educación como una herramienta para el desarrollo de la niñez y del municipio.

El gobierno municipal enfatizó que el trabajo coordinado con las instituciones educativas es fundamental para fortalecer la formación de las nuevas generaciones y avanzar en la transformación del municipio.

Asimismo, Raciel Pérez reiteró su compromiso de mantener acciones conjuntas con la comunidad escolar para contribuir a un mejor futuro para las niñas y los niños del municipio.

La Crónica de Hoy 2026