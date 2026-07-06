Con saldo blanco, concluye participación de la CDMX como sede de partidos del Mundial

Seguridad, movilidad, salud y servicios urbanos desplegaron un operativo especial para atender a millones de personas durante el México vs Inglaterra

La Ciudad de México registró una asistencia superior a 1.3 millones de personas durante la jornada del domingo, en la que se disputó el partido entre México e Inglaterra de la Copa Mundial FIFA 2026.

Así lo informó el Gobierno capitalino al presentar un balance preliminar del operativo desplegado para el encuentro, el último que albergó el Estadio Ciudad de México en el torneo.

Alrededor de 150 mil personas acudieron al Zócalo y el Centro Histórico durante el día; 55 mil al Monumento a la Revolución; 30 mil a la avenida Juárez; más de medio millón se concentró a lo largo de Paseo de la Reforma; 85 mil asistieron a los 17 Festivales Futboleros instalados en las alcaldías; 100 mil permanecieron en el estadio y sus inmediaciones, mientras que otras 500 mil participaron en actividades organizadas por las demarcaciones.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la jornada concluyó prácticamente con saldo blanco y destacó que el principal objetivo del operativo fue garantizar que la población regresara de manera segura a sus hogares.

La jefa del Ejecutivo local señaló que el dispositivo fue atendido por más de 40 mil servidoras y servidores públicos, quienes participaron en tareas de seguridad, movilidad, salud, protección civil, limpieza y atención ciudadana en distintos puntos de la capital.

Añadió que el balance general de los operativos fue positivo y que la estrategia consistió en descentralizar las concentraciones mediante pantallas y festivales distribuidos en toda la ciudad para evitar aglomeraciones.

Operativo movilizó a miles de elementos y usuarios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desplegó más de 17 mil policías para resguardar el estadio, el FIFA Fan Festival del Zócalo, Paseo de la Reforma y los eventos organizados en las alcaldías.

Como parte del operativo, 7 mil 500 elementos fueron asignados al Estadio Ciudad de México para ordenar el acceso, vigilar el perímetro y combatir la reventa de boletos, mientras que 3 mil 300 policías participaron en el resguardo del Fan Festival y más de 7 mil reforzaron la vigilancia en Paseo de la Reforma.

Los resultados reportados son el aseguramiento de 46 mil 300 latas de cerveza, 4 mil 672 envases de vidrio y 7 mil 725 latas de espuma, además del control de ocho conatos de riña, la localización de cinco personas extraviadas, la presentación de 114 personas ante juzgados cívicos y la puesta a disposición del Ministerio Público de seis personas, dos por fraude, tres por robo de teléfonos celulares y una por agresiones a policías.

También fueron retiradas 16 personas del estadio por generar riñas y conflictos.

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad reportó que el operativo especial permitió trasladar a 61 mil 409 usuarios mediante servicios especiales de transporte.

El Tren Ligero movilizó 44 mil 65 pasajeros, la Red de Transporte de Pasajeros 11 mil 64, el Trolebús 2 mil 895 y el Metrobús 3 mil 385. Además, el Sistema de Transporte Colectivo Metro registró 121 mil 720 usuarios en las estaciones vinculadas con el acceso al estadio.

Las autoridades extendieron el servicio del Metro hasta la 1:00 de la madrugada y el del Metrobús hasta las 2:00 horas, con el propósito de facilitar el regreso de los asistentes.

Derrama económica, atención médica y lluvias

El Gobierno capitalino informó que, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el Mundial ha generado hasta ahora una derrama económica cercana a 45 mil millones de pesos, con la expectativa de superar los 50 mil millones durante la recta final del torneo.

Indicó que la ciudad ha recibido 3.7 millones de visitantes, con una ocupación hotelera superior al 80 por ciento.

En materia de salud, participaron 738 profesionales entre médicos, enfermeras, paramédicos y personal de apoyo. Durante la jornada se brindaron 801 atenciones médicas y se realizaron 26 traslados hospitalarios.

Las principales causas de atención fueron contusiones, heridas, fracturas, intoxicaciones etílicas, hipertensión arterial y crisis de ansiedad. Además, personal especializado atendió a 155 personas relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas y apoyo en salud mental.

Desde el inicio del Mundial, el pasado 11 de junio, el sistema de salud capitalino ha registrado 3 mil 563 atenciones, 93 traslados hospitalarios y cinco personas fallecidas durante distintos eventos relacionados con la competencia.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que, pese a las lluvias registradas el domingo, con un acumulado de 20 millones de metros cúbicos de agua en la ciudad y un promedio de 13.5 milímetros de precipitación, los encharcamientos fueron atendidos mediante el operativo Tlaloque 2.0 Mundialista, en el que participaron 437 trabajadores, 102 equipos y maquinaria especializada.

La Secretaría de Obras y Servicios desplegó 3 mil trabajadores para la limpieza de las zonas de mayor concentración, instaló 750 contenedores para residuos y mantuvo un operativo de recolección durante 24 horas.

Clara Brugada señaló que, aunque concluyó la participación de la Selección Mexicana en el torneo, los festivales futboleros y las actividades públicas continuarán mientras se desarrollan las fases finales de la Copa del Mundo, al tiempo que anunció que el Gobierno de la Ciudad de México realizará una evaluación integral del operativo una vez que concluya el Mundial.