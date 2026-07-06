Cablebús CDMX: ¿Qué estaciones cerrarán por remodelación y en qué fechas?

Cablebús CDMX Las tres estaciones estarán cerradas temporalmente en las próximas semanas debido a trabajos de remodelación anuales.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el sistema de Cablebús anunciaron recientemente que estarán realizando su revisión anual para las tres líneas que operan actualmente en la capital del país. Esto significa que algunas estaciones estarán cerrando de forma temporal en los diferentes recorridos para poder llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo desde este mes de julio y hasta el mes de agosto de este 2026. Esto es lo que necesitas saber.

¿Cuándo cerrarán las estaciones del Cablebús CDMX en 2026?

Como parte de los trabajos habituales de mantenimiento, el sistema de Cablebús llevará a cabo revisiones en los sistemas electromagnéticos, cabinas y torres así como inspecciones de los balancines a lo largo de las diferentes líneas que operan en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas son las estaciones y fechas en las que estará cerradas:

Línea 3 (del sábado 13 al viernes 26 de julio)

Los Pinos

Panteón de Dolores

Charrería

Parcur / Colegio de Arquitectos

Vasco de Quiroga

Línea 2 ( del domingo 27 de julio al domingo 9 de agosto)

Constitución de 1917

Quetzalcóatl

Las Torres Buenacista

Xalipa

Lomas de la Estancia

San Miguel Teotongo

Santa Marta

Línea 1 (del lunes 10 al domingo 23 de agosto)

Indios Verdes

Ticomán

La Pastora

Camos Revolución

Talpexco

Cuautepec

Cablebús contará con servicio de apoyo RTP para pasajeras y pasajeros

En caso de que estos trabajos de remodelación impacten en tus trayectos diarios, podrás contar con servicios de apoyo de RTP para poder recorrer estos trayectos vía terrestre:

Xalapa - Santa Marta

Lomas Estrellas a Santa Marta

De San Miguel Teotongo a Santa Marta

Constitución 1917 - Xalapa

De Quetzalcóal a Constitución de 1917

De Torres Buenavista a Constitución de 1917

De Xalapa a Constitución de 1917

Indios Verdes - Cuautepec