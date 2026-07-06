Fiscalía de CDMX no descarta otros delitos en la muerte de joven durante festejos del Mundial

Festejos en el ángel de la independencia Miles de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia a disfrutar del partido de la Selección Mexicana contra el equipo de Ecuador. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Las investigaciones por la muerte de Isaías Trejo, un joven de 19 años que fue trasladado desde la zona de festejos en Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero tras el partido entre México y Ecuador, continúan abiertas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que sigue reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y si existe algún delito adicional relacionado con el fallecimiento.

El caso ocurrió después de las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana el pasado martes, cuando miles de personas se concentraron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Análisis de pruebas

La dependencia explicó que el Ministerio Público mantiene en integración la carpeta de investigación y continúa con diversas diligencias ministeriales, periciales y policiales.

Entre las pruebas que se revisan se encuentran testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido desde el momento en que el joven perdió el conocimiento hasta su traslado al hospital.

Además, informó que también se investiga la actuación de las personas que lo acompañaban durante los festejos.

En el comunicado difundido este lunes, la institución señaló que “no se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”.

Continuamos con la investigación por el fallecimiento de un joven que fue trasladado desde la zona de festejos en Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero, tras el partido México-Ecuador.



Como parte de las diligencias, personal ministerial, pericial y de la… pic.twitter.com/XuQE0KPrXH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 6, 2026

Denuncia de la familia

El pronunciamiento de la Fiscalía ocurrió después de que la madre de Isaías denunciara en Radio Fórmula que el cuerpo de su hijo presentaba visibles huellas de golpes.

La mujer manifestó su inconformidad con las primeras versiones que apuntaban a una muerte por broncoaspiración derivada del aplastamiento provocado por las aglomeraciones.

Aseguró que las lesiones que observó en el cuerpo no coinciden con esa explicación y pidió que el caso sea investigado a fondo.

También relató que su hijo acudió de manera improvisada a los festejos tras aceptar la invitación de unos conocidos y que horas después perdió toda comunicación con él hasta que fue notificada de su fallecimiento.

La Fiscalía capitalina reiteró que especialistas continúan realizando los análisis forenses para determinar la mecánica de los hechos y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

La institución aseguró que las investigaciones se desarrollan con objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso hasta lograr el esclarecimiento total del caso.

Refuerzan seguridad

Las indagatorias forman parte de la investigación más amplia que realizan las autoridades para determinar las causas del fallecimiento de cuatro personas durante la concentración masiva de aficionados en Paseo de la Reforma.

Tras estos hechos, el Gobierno de la Ciudad de México y la Cruz Roja Mexicana reforzaron los operativos de seguridad, protección civil y atención médica para el partido disputado el domingo entre México e Inglaterra, con el objetivo de reducir riesgos durante las celebraciones mundialistas.