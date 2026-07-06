Edomex rehabilita el Centro Histórico de Otumba

Rehabilitación de Centro Histórico de Otumba

El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México (Sedui), Carlos Maza Lara, informó la rehabilitación del Centro Histórico de Otumba, proyecto diseñado para rescatar el valor social, histórico y urbano de los espacios públicos de la entidad.

Maza Lara explicó que se interviene el polígono donde se ubica el Centro Histórico y la Plaza Central, lo que impactará positivamente en la calidad de vida de aproximadamente 36 mil habitantes, además de los visitantes de este municipio, ubicado en el noreste del estado.

Además, el funcionario estatal reveló que, en la Plaza Central también se rehabilitan fachadas, fuentes y el quiosco; se construyen fuentes danzarinas y una pérgola, entre otros trabajos de inclusión como guías podotáctiles, y de identidad como el asta bandera, además del nombre del municipio con letras monumentales.

El titular de la Sedui puntualizó que la modernización del Centro Histórico considera calles, banquetas, rampas, alumbrado público, redes eléctricas y pluviales, descargas de drenaje y tomas de agua, jardinería, mobiliario urbano y señalización, entre otros elementos.

El Secretario Maza Lara destacó que, con esta obra, el gobierno estatal no solo embellece la imagen urbana y renueva la infraestructura del espacio público, sino que rescata el patrimonio cultural, fortalece la identidad de la comunidad y consolida la estrategia “2026, Año de las Obras en Edoméx”.

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