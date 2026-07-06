Edoméx reporta reducción de 30 % en delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los delitos de alto impacto registraron una disminución de 30 por ciento en la entidad durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El dato fue presentado durante la sesión número 127 de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en la que participaron autoridades estatales, federales y representantes de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno del Estado de México informó que la reducción responde a la coordinación entre las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, así como a las acciones de inteligencia, vigilancia y presencia territorial implementadas en distintos municipios de la entidad.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez señaló que la Fiscalía estatal dio a conocer la disminución de los delitos de alto impacto durante el primer semestre del año respecto al mismo lapso de 2025.

Durante la reunión también se revisaron los indicadores de seguridad y el seguimiento a las estrategias implementadas para la prevención y el combate a la delincuencia, con el propósito de fortalecer las acciones coordinadas entre las dependencias responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia.