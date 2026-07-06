Jóvenes universitarios participan en jornada de reforestación en Ecatepec

Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec informó que estudiantes universitarios del programa “Tlaloques” participaron en una jornada de revegetación en la Barranca Almarcigo, donde fueron plantados 60 ejemplares de especies nativas.

De acuerdo con la administración municipal, la actividad tiene el propósito de fortalecer las acciones de cuidado ambiental y promover la participación de las juventudes en la transformación del municipio.

El gobierno municipal agradeció el compromiso y entusiasmo de las y los participantes, al destacar que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, para avanzar hacia un municipio más verde y sustentable.

Asimismo, la alcaldía invitó a la población interesada a sumarse a las próximas jornadas de revegetación y mantenerse atenta a las convocatorias que serán difundidas por la Dirección de Bienestar Municipal.

La siguiente jornada está programada para el 18 de julio en Ciudad Cuauhtémoc, donde continuarán las labores de recuperación de áreas verdes con el apoyo de voluntarios.

La Crónica de Hoy 2026