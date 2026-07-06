Recuperan vehículos robados con valor de 650 mil pesos en Edomex

Cateo Vehículos asegurados. (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México catearon un inmueble ubicado en San Mateo Iztacalco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli en donde recuperaron un vehículo semirremolque, tipo portacontenedor con reporte de robo.

El apoderado legal de un semirremolque, tipo portacontenedor, acompañado de elementos de la Policía Estatal, acudió al predio, porque aparentemente en ese lugar se encontraba un vehículo con reporte de robo que coincidía con las características a las de la unidad reportada.

Cuando ya se encontraban en el lugar, salió un hombre, quien ofreció dinero en efectivo a los uniformados, por lo que éstos detuvieron a este sujeto.

Una vez que los elementos catearon el inmueble, fue localizado el portacontenedor, marca Magú, modelo 2024, con un valor comercial estimado de 500 mil pesos, coincidente con las características de la unidad con reporte de robo.

Al interior del predio se encontraba acoplado al portacontenedor un tractocamión marca Kenworth, en color gris, sin reporte de robo.

En ese mismo lugar se localizó una motocicleta KTM, color negro con naranja, con valor estimado de 150 mil pesos, aproximadamente; con reporte de robo.