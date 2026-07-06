Pedro Rodríguez Villegas, se mantiene entre los alcaldes mejor evaluados del Edomex

Pedro Rodríguez Villegas, Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza

Las encuestas de aprobación ciudadana realizadas por Demoscopia Digital, muestran a Pedro Rodríguez Villegas, Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, como uno de los alcaldes mejor evaluados del Estado de México, con una aprobación del 62.8%, de acuerdo con la medición correspondiente a junio de 2026.

El alcalde se mantiene en el séptimo lugar del ranking estatal de presidentes municipales evaluados, como muestra del trabajo cercano a la ciudadanía y los resultados en materia de seguridad, obra pública, inversión en educación y servicios

La medición es también resultado de la confianza de las y los atizapenses ante un gobierno que ha privilegiado la atención de las necesidades mediante acciones permanentes en seguridad pública, infraestructura urbana, rehabilitación de vialidades, recuperación de espacios públicos, alumbrado y fortalecimiento de los servicios municipales.

El presidente municipal asume estos datos como un compromiso de responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.

“Nuestra prioridad seguirá siendo responder con hechos a la confianza que las familias de Atizapán han depositado en esta administración. Estas son obras con las que uno trasciende que deja uno huella en su paso en la administración. Este resultado nos motiva a redoblar esfuerzos para seguir construyendo un municipio más seguro, ordenado y con mejores oportunidades para todos”, expresó.

Estos resultados son parte del tracking mensual que realiza Demoscopia Digital para evaluar la percepción ciudadana sobre el desempeño de las y los presidentes municipales del Estado de México, utilizando encuestas de opinión pública aplicadas durante el mes de junio.