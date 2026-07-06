IECM orientará registro de candidauras independientes mediante la plataforma “Ruta Indi”

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) lanzó la plataforma digital “Ruta Indi” con el fin de orientar y acompañar a las personas interesadas en contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 como candidaturas sin partido.

La convocatoria para las candidaturas sin partido será publicada por el IECM en fecha próxima. En ella se establecerán las etapas y los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en participar bajo esta figura.

El Instituto recomienda iniciar oportunamente las gestiones necesarias para participar bajo esta figura entre las que se encuentran: constituir una Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; dar de alta la Asociación Civil ante el SAT; contar con Registro Federal de Contribuyentes y aperturar una cuenta bancaria, que será utilizada para recibir el financiamiento privado y, en su caso, el financiamiento público.

En “Ruta Indi” se podrán consultar todos los requisitos, así como información relevante sobre el proceso de registro, los cargos por los cuales se podrá contender en el próximo proceso electoral y los medios de contacto institucionales mediante los cuales las personas interesadas podrán realizar las consultas que consideren necesarias para que estén en condiciones de completar el trámite.

Las candidaturas sin partido son una figura de participación política que permite a la ciudadanía contender por cargos de elección popular sin el respaldo de un partido político. A través de esta modalidad, las personas pueden aspirar a ocupar una titularidad de alcaldía, concejalía o diputación local o, en su caso, la diputación migrante, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa electoral.