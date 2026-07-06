Tecámac registra un presunto nuevo feminicidio y dos desapariciones de adolescentes

Alerta Amber

Un presunto feminicidio y la desaparición de dos adolescentes se sumaron en los últimos días a los hechos de violencia registrados en Tecámac, municipio del Estado de México que acumula 22 homicidios en lo que va del año.

El caso más reciente es el de Brenda Michel Trujano Bonilla, quien falleció tras permanecer cinco días hospitalizada luego de ser atropellada cuando caminaba de la mano de su novio. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor señalado como presunto responsable sería su expareja, por lo que las autoridades investigan el hecho como un posible feminicidio.

El atropellamiento ocurrió la noche del 28 de junio sobre la calle Rancho San Diego, en el fraccionamiento Sierra Hermosa.

Con este caso, sería el segundo feminicidio registrado en el municipio durante el presente año. En marzo pasado fue localizado el cuerpo sin vida de Elideth “N”, quien, de acuerdo con las investigaciones, murió a consecuencia de las lesiones presuntamente provocadas por su pareja sentimental, la cual fue detenida días después.

A estos hechos se agrega la desaparición de Ximena y Luis Alejandro, dos adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde principios de mayo. Tras el reporte de su ausencia, las autoridades activaron la Alerta Amber para su localización.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia Estatal correspondientes a mayo, Tecámac registraba 32 reportes de personas desaparecidas, una cifra que lo ubica entre los municipios con mayor incidencia en este delito en la entidad.

La Crónica de Hoy 2026