Más de 1.18 millones de personas utilizaron el operativo de movilidad durante el Mundial en la CDMX

La estrategia especial de movilidad implementada durante los cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputados en el Estadio Ciudad de México permitió el traslado de un millón 188 mil 700 personas entre el 11 de junio y el 5 de julio, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El operativo integró los servicios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Metrobús, ECOBICI, scooters eléctricos, además de esquemas especiales como Park & Ride, Ride, taxis y plataformas de transporte por aplicación, con el propósito de facilitar el acceso y la salida de los asistentes al recinto mundialista.

La Semovi indicó que el dispositivo se desarrolló durante los cinco encuentros celebrados en el estadio capitalino, con una estrategia coordinada entre los distintos sistemas de transporte público y servicios de movilidad compartida para atender la demanda generada por el torneo.

En el último partido, disputado entre las selecciones de México e Inglaterra, los seis puntos habilitados del servicio Park & Ride trasladaron a 2 mil 99 personas antes del encuentro y a 5 mil 406 al concluir el evento. Por su parte, los 10 puntos del servicio Ride movilizaron a 2 mil 447 usuarios previo al inicio del partido y a 3 mil 197 al finalizar.

En esa misma jornada, el Tren Ligero El Ajolote registró el traslado de 27 mil 768 pasajeros antes del partido y de 16 mil 297 al término del encuentro. En tanto, la Línea 2 del Metro movilizó a 72 mil 80 personas en la etapa previa y a 49 mil 640 al finalizar el evento deportivo.

En materia de movilidad activa, la dependencia reportó 224 viajes, de los cuales 52 correspondieron al sistema ECOBICI y 172 a scooters eléctricos. Asimismo, las bahías destinadas al servicio de taxis realizaron 93 viajes, mientras que se estimaron alrededor de 27 mil traslados mediante aplicaciones de transporte, considerando tanto los recorridos de llegada como los de salida del estadio.

La Secretaría de Movilidad precisó que los servicios Park & Ride y Ride operaron mediante el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), cuyo pago se efectuó a través de validadores instalados en las unidades participantes.

Con los resultados obtenidos durante el operativo, la dependencia señaló que el sistema de movilidad de la Ciudad de México atendió la demanda generada por los partidos del Mundial mediante la coordinación de los distintos organismos de transporte público y servicios complementarios.