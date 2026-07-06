Reportan avance de 82 por ciento en la reconstrucción de la carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle en Edomex

Reconstrucción de la carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle

El titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, reportó un avance del 82 por ciento en la reconstrucción de 39.7 kilómetros de la carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle en beneficio de 192 mil habitantes.

“Estamos hablando de una obra que tiene 39.7 kilómetros de longitud. Estamos al 82 por ciento de esa carretera y estimamos en este mes de julio, poderla inaugurar también”, manifestó González Toral.

Además, el titular de la Junta de Caminos que esta intervención contempla acciones de fresado en la superficie de rodamiento, colocación de mezcla asfáltica y balizamiento; además, se realizará limpieza, mantenimiento de cunetas y cambio de señalización.

González Toral indicó que estas obras permitirán reducir hasta 40 minutos los traslados de 80 mil vehículos que transitan todos los días por esta vía y mejorar la conectividad de los municipios de Ocoyoacac, Xalatlaco, Tianguistenco, Almoloya del Río, Texcalyacac y Tenango del Valle; así como de los turistas que acuden a Chalma, La Marquesa y Malinalco.

La Crónica de Hoy 2026