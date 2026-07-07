Aseguran toma clandestina de combustible en GAM

Cateo Combustible asegurado. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo donde aseguró hidrocarburo en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, de la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que Pemex detectara irregularidades en un ducto ubicado en Azcapotzalco.

Al ubicarse en el lugar, las autoridades encontraron un inmueble pintado con fachada de refaccionaria donde localizaron una toma clandestina descontrolada.

Cuando se inició la investigación y el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitó al juez una orden de cateo.

Posteriormente, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Guardia Nacional (GN), Protección Civil y personal de PEMEX acudieron al inmueble, donde aseguraron cuarenta y cinco bidones de cincuenta litros cada uno que contenían hidrocarburo, con un total aproximado de dos mil doscientos cincuenta litros.