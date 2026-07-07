Delfina Gómez preside sesión del Consejo Estatal de Seguridad; aprueban programa estatal

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde fue aprobado el Programa Estatal de Seguridad y se reiteró el llamado a fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para las tareas de prevención del delito y construcción de la paz en la entidad.

La mandataria estatal señaló que cada nivel de gobierno debe asumir las responsabilidades que le corresponden en materia de seguridad pública para fortalecer las acciones conjuntas en beneficio de la población.

“Cada orden de Gobierno debe concentrarse en cumplir plenamente las responsabilidades que la ley le asigna. Cuando trabajamos coordinados y respetando nuestras competencias, quien gana sin duda alguna son las familias mexiquenses”, afirmó.

En este sentido, convocó a las y los presidentes municipales a participar de manera permanente en las Mesas de Paz y a reforzar la presencia de las corporaciones policiacas en calles, colonias, barrios y comunidades, al considerar que la proximidad con la ciudadanía y la capacidad de respuesta inmediata contribuyen a la prevención del delito.

La gobernadora agregó que la seguridad requiere presencia institucional, intercambio de información, coordinación entre autoridades y decisiones oportunas para atender los retos en la materia.

Avances en estrategia de seguridad

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que el Estado de México se ha consolidado como un referente en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que las acciones desarrolladas por la entidad están alineadas con los cuatro ejes de dicha estrategia: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones de seguridad, inteligencia e investigación, así como coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La funcionaria informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 el Estado de México registró una disminución de 58 por ciento en los homicidios dolosos, cifra que, aseguró, supera la reducción observada a nivel nacional. También destacó las acciones de coordinación desarrolladas mediante la denominada Operación Enjambre.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, indicó que las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública permiten analizar las necesidades específicas de las distintas regiones de la entidad y definir estrategias conjuntas en materia de procuración de justicia, prevención del delito y protección de la población.

Acuerdos aprobados por el Consejo

En la sesión fueron aprobados el Programa Estatal de Seguridad, la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y los acuerdos emanados de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, los cuales serán publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

Además, se designó a los presidentes municipales de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, y de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, como representantes del Estado de México ante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.