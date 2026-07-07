Caen 4 “Malcriados 3AD” de Lenin Canchola en ÁO

Detenidos Osvaldo Aldair Torres Huerta, Maximiliano Farid Martínez Escalona, Joaquín Ramos Espinosa y Ángel Eduardo Torres Díaz. (SSC, SSPC y FGR)

Autoridades detuvieron a cuatro hombres, integrantes de “Los Malcriados 3AD”, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los detenidos son Osvaldo Aldair Torres Huerta de 21 años y Maximiliano Farid Martínez Escalona, 20 años, ambos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Joaquín Ramos Espinosa de 27 años y Ángel Eduardo Torres Díaz de 20 años de edad.

El líder de “Los Malcriados Tercera Acción Destructiva 3AD”, es Lenin Jonathan Canchola, alias “El Carnal”, “El Señor de la L” o “El General”, criminal que fue sentenciado a 50 años de cárcel desde junio del 2025, luego de casi tres años de ser detenido en Monterrey, Nuevo León.

A estos sujetos les aseguraron 106 dosis marihuana, un paquete con la misma droga, dosis de metanfetamina, un vehículo, un arma de fuego, cartuchos y dos equipos telefónicos.

Este grupo delictivo, los “Malcriados 3AD”, están implicados en actividades de extorsión, cobro de piso y venta de droga en la zona poniente de la Ciudad de México.

Para su captura, en la alcaldía Álvaro Obregón, los agentes de seguridad identificaron un vehículo en el que se desplazaban estos criminales, por lo que los alcanzaron y solicitaron a sus ocupantes detener la marcha para realizar una inspección de seguridad.

Durante la revisión, les hallaron 106 dosis y un paquete con marihuana, dosis de metanfetamina, un arma corta, un cargador, 11 cartuchos y dos equipos telefónicos.

Los cuatro hombres fueron detenidos y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Múltiples detenidos de “Los Malcriados 3AD”

El último golpe a “Los Malcriados 3AD” ocurrió en mayo del 2026, cuando fueron detenidos José Roberto García Ruiz de 40 años, Jorge Alexander Juárez Calva de 22 años, Javier Rodríguez Rodríguez de 40 años y José Armando Silva Olvera de 28 años, quienes transportaban mil 278 kilos de droga ocultos en cajas de huevo, en la colonia Lomas de Plateros, de la alcaldía Álvaro Obregón.

En ese momento, los agentes detectaron un tractocamión que circulaba sin placas ni engomado, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección de seguridad.

Antes, en octubre del 2025, Sebastián Cuellar Granados, vendedor de narcóticos, extorsionador, cobrador de piso y homicida “Los malcriados 3AD”.

Sebastián Cuellar tenía su zona de movilidad en la colonia Olivar del Conde, de la alcaldía Álvaro Obregón y fue en la Calle Cinco donde le cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

Y en enero del 2025, agentes capturaron a Miguel Ángel Llerena Cruz de 36 años alias “Tamba” y Gabriel López García de 36 años, integrantes de la célula delictiva conformada principalmente por familiares conocida como “Los Yerena”.

Esta facción delictiva está dedicada a la venta de droga en la colonia Piloto Adolfo López Mateos, de la alcaldía Álvaro Obregón, facción del grupo delictivo “Los Malcriados 3AD”.

“El Tamba” era el encargado de la distribución de narcóticos a los vendedores en calles, mientras que Gabriel García era el responsable de informar los movimientos de las autoridades en la alcaldía.

La policía capitalina comenzó el desmantelamiento de “Los Yerena” fue en 2023, cuando fue detenido el líder de esta banda criminal, José “N”. Además, fueron capturados Miguel Ángel “N” alias “El Gordo”, Antonio “N” alias “El Tito”, Jorge “N” y María “N”, los cuales participaban en las operaciones, almacenamiento y distribución de los narcóticos.

Lenin Canchola ya sentenciado

En julio del 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente sentenció a Canchola por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

La autoridad judicial impuso una multa de 347 mil 520 pesos y dictó una reparación del daño moral por 25 mil 820 pesos a los familiares de una de las víctimas a las que asesinó, los cuales deberán utilizar en el tratamiento psicológico por la muerte ocurrida en 2022.

Canchola fue detenido el 1 de julio del 2022 en el centro de Monterrey, cuando circulaba por la calle Francisco I. Madero. Durante la detención se aseguró un arma de fuego y drogas.

Se le acusa de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y venta de drogas en las alcaldías Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.