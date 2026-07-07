Jubilan a 4 caninos K9 tras 8 años de detección de drogas en cárceles

Perros Los ejemplares jubilados son “Vili” y “Csocso”, de raza Pastor Alemán; así como “Zoltanka”, “Dodi”, “Agassi” y “Loki”, de la raza Pastor Belga Malinois. (SSC)

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo la ceremonia de jubilación de seis ejemplares caninos K9, donados por la Embajada de los Estados Unidos de América, quienes durante ocho años de servicio participaron en labores dentro de los centros penitenciaros, binomios especializadas en detección de drogas, armas de fuego y teléfonos celulares.

Los ejemplares jubilados son “Vili” y “Csocso”, de raza Pastor Alemán; así como “Zoltanka”, “Dodi”, “Agassi” y “Loki”, de la raza Pastor Belga Malinois, quienes concluyeron su ciclo de servicio al cumplir la edad operativa establecida para su retiro.

Durante la ceremonia realizada en las instalaciones de la Subdirección de Proyectos del Grupo Especial ORCUS K9, cada ejemplar fue identificado mediante la lectura de su microchip, con el propósito de corroborar su identidad y formalizar su retiro.

En la transición a su etapa de retiro, los manejadores que adoptaron a sus compañeros caninos recibieron un Manual de Transición y Cuidados Generales, así como la documentación correspondiente, integrada por la carta emitida por SENASICA, carnet, expediente médico y una carta compromiso para dar seguimiento permanente a su estado de salud y bienestar.

Los seis ejemplares fueron adoptados por sus propios manejadores, quienes continuarán brindándoles los cuidados y la atención que recibieron durante su servicio.

El Comisario Víctor Manuel Ortega de la Rosa, Director General de Seguridad Penitenciaria, reconoció el profesionalismo y compromiso de los manejadores, además de destacar la invaluable labor desempeñada por los ejemplares caninos en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Asimismo, agradeció los años de servicio prestados y les deseó una etapa de retiro llena de bienestar.

La licenciada Miriam Peña Montero, Analista de Logística de Monitoreo de Uso Final de Bienes de la Embajada de los Estados Unidos de América, agradeció a la Subsecretaría los cuidados, la atención y el cariño brindados a los ejemplares durante su vida operativa, además de felicitar a los manejadores que ahora les brindarán un hogar definitivo.

Actualmente, la Unidad Canina de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario está integrada por 35 binomios caninos, los cuales, dijo la SSC, fortalecen las acciones de seguridad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México mediante tareas especializadas de detección.