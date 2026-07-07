Atizapán crea el comité “CONOCE-T” para fortalecer la seguridad y estabilidad de las juventudes

Comité “CONOCE-T”

Con el objetivo de impulsar estrategias de prevención, atención integral y acompañamiento socioemocional el Gobierno de Atizapán de Zaragoza instaló formalmente el Comité del Programa Municipal “CONOCE-T”, que busca fortalecer el bienestar de las juventudes y prevenir conductas de riesgo y adicciones.

La directora de Juventud, Brenda Martínez Bautista, destacó que se trata de un programa transversal que permitirá sumar esfuerzos entre las distintas dependencias para que las y los jóvenes sientan el respaldo del Gobierno Municipal.

Este comité compagina las acciones que ya realiza la administración municipal, entre ellas la Línea de Atención Psicológica para Jóvenes y los Centros de Atención de la Dirección de Juventud, donde se han brindado 474 consultas, realizado 77 seguimientos y atendido a 184 pacientes de nuevo ingreso.

El Comité está integrado por el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, Edmundo Ranero, la directora de Juventud, Brenda Martínez Bautista, el secretario técnico de SIPINNA, Dr. Rodrigo Sánchez de la Peña, así como representantes del Sistema Municipal DIF, Seguridad Pública y Seguridad Vial, Derechos Humanos, Protección Civil, la Dirección de las Mujeres, Innovación y Comunicación, además de integrantes del Cabildo.

Además el Sistema Municipal DIF ha otorgado 13 mil 519 consultas relacionadas con la prevención del suicidio, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos ha impartido 7 mil 500 pláticas, SIPINNA ha atendido a 528 personas, Seguridad Pública y Seguridad Vial a 917 y la Dirección de las Mujeres a 147 personas.

Finalmente las y los integrantes del Comité rindieron protesta y asumieron el compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la salud emocional y el desarrollo integral de las juventudes que residen en el municipio.