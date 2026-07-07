Huixquilucan abre convocatoria para concurso de cortometrajes “Hazlo corto”

“Hazlo corto” Huixquilucan

Con el objetivo de fomentar la creatividad, el arte y dar voz a las narrativas locales, el municipio de Huixquilucan abrió la convocatoria para su Concurso de Cortometraje “Hazlo Corto”, una iniciativa dirigida a incentivar el talento de los realizadores audiovisuales del municipio.

Este concurso invita a los jóvenes aficionados a la creación de material visual, a plasmar sus ideas en la pantalla. Las temáticas de esta edición se centrarán en compartir sus visiones sobre las problemáticas, experiencias, propuestas o narrativas a situaciones que se vivan en el Estado de México.

La convocatoria señala que los participantes deberán tener entre 15 y 29 años de edad y comprobar su residencia en el Estado de México. Pueden realizar su participación de forma individual o en equipo de hasta 5 personas, siempre que se designe a una persona que represente al equipo.

1. Presentar un cortometraje original e inédito.

2. Adjuntar identificación oficial o documento que acredite la edad (en caso de menores de edad, carta de autorización de madre, padre o persona tutora).

3. Proporcionar datos de contacto: (Nombre completo, Domicilio, Teléfono, Correo electrónico)

4. Carta de Postulación, dirigida al Consejo de Premiación, en la cual se manifieste el interés por participar en la presente convocatoria especificando la temática del cortometraje en la que se postula. Esta podrá ser firmada por la persona postulante o la persona representante del equipo (máximo dos cuartillas).

5. Reseña o sinopsis del cortometraje (máximo 3 cuartillas).

6. Realizar y firmar escrito bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste que: La obra es original y de su autoría, no infringe derechos de terceros, no mantiene vínculo laboral de ningún tipo con la CODHEM.

Asimismo, que conoce y acepta el tratamiento y uso de sus datos personales

El registro será gratuito y podrá realizarse desde la convocatoria publicada en la Gaceta de Derechos Humanos entrando al siguiente enlace https://www.codhem.org.mx/ y concluirá el 31 de julio de 2026