Concluye renovación de 16 estaciones de L2 del Metro; modelo se replicará en L3

La renovación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro concluyó con la entrega de las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Allende, como parte de un proyecto que implicó una inversión total de 2 mil 200 millones de pesos para modernizar infraestructura, mejorar el mantenimiento del sistema y rehabilitar espacios de alta afluencia.

En un recorrido por las estaciones remodeladas, el Gobierno capitalino informó que la intervención incluyó trabajos en 16 estaciones de la línea que conecta Taxqueña con Cuatro Caminos, utilizada diariamente por más de un millón de pasajeros y cuya infraestructura supera los 50 años de antigüedad.

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Del monto total invertido, mil 500 millones de pesos provinieron de recursos federales y el resto fue aportado por el Gobierno de la Ciudad de México. Aproximadamente el 65 por ciento del presupuesto se destinó a mantenimiento de vías, trenes e instalaciones, mientras que el 35 por ciento se utilizó para la remodelación de estaciones.

Las acciones realizadas han sido la recuperación de seis trenes, con lo que la flota en operación pasó de 28 a 34 unidades; el mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante; renovación de instalaciones eléctricas e hidráulicas; sustitución de subestaciones eléctricas; rehabilitación de la red contra incendios y conservación de vías.

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En las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Allende también se renovaron pisos, muros, señalética, luminarias LED, cámaras de videovigilancia, taquillas, escaleras eléctricas y accesos.

Además, se instalaron guías podotáctiles para personas con discapacidad visual y nuevos murales con referencias al patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava explicó que en conjunto las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Allende reciben alrededor de 92 mil usuarios al día, por lo que representan uno de los principales nodos de conexión entre las líneas 2, 3 y 8, además de servir como acceso al Centro Histórico.

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Mundial puso a prueba la Línea 2

Las obras fueron ejecutadas en aproximadamente tres meses, antes del inicio de la Copa Mundial de Futbol, periodo en el que la Línea 2 funcionó como uno de los principales medios de transporte hacia el Estadio Ciudad de México.

Según datos presentados durante el evento, la Línea 2 trasladó a 2 millones 273 mil 700 pasajeros durante los cinco partidos celebrados en la capital, mientras que las líneas 1, 2, 3 y 6 movilizaron en conjunto a más de siete millones de usuarios sin registrar averías ni retrasos relevantes, incluso durante jornadas de lluvia.

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Adrián Rubalcava afirmó que los recursos federales permitieron destinar 950 millones de pesos al mantenimiento de infraestructura y trenes, así como 550 millones para la modernización de estaciones.

También detalló que se renovaron más de 8 mil metros cuadrados de pisos, se aplicó pintura en más de 21 mil metros cuadrados, se instalaron mil 70 luminarias LED, 156 cámaras de videovigilancia y nuevos elementos artísticos en las estaciones.

Aseguró que los procesos de contratación fueron objeto de licitaciones públicas y actualmente son revisados por instancias fiscalizadoras.

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Anuncian intervención en Línea 3

La jefa de Gobierno, Clara Brugada sostuvo que la experiencia obtenida con la rehabilitación de la Línea 2 será utilizada para desarrollar el proyecto de modernización de la Línea 3 del Metro.

Explicó que el objetivo será realizar las obras con la menor afectación posible para los usuarios, evitando cierres prolongados de estaciones y ejecutando los trabajos de manera gradual.

También señaló que la inversión realizada busca fortalecer la seguridad, confiabilidad y operación del Metro durante las próximas décadas, además de incrementar la disponibilidad de trenes mediante la recuperación de unidades fuera de servicio.

Mencionó que las mejoras realizadas con motivo del Mundial permanecerán como parte del patrimonio de movilidad de la ciudad, junto con nuevas rutas de trolebús y la modernización del Tren Ligero.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que las obras relacionadas con la preparación para el Mundial representaron una inversión superior a 22 mil millones de pesos en más de 2 mil proyectos de infraestructura.

Añadió que el Metro registró durante junio alrededor de 2.5 millones de viajes adicionales respecto al mismo mes del año anterior y que los distintos sistemas de transporte público sumaron 4.5 millones de viajes más durante ese periodo.

Finalmente, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, indicó que la Línea 2 concentra alrededor del 15 por ciento de todos los viajes realizados en el Metro y reiteró que el esquema aplicado en esta intervención será la base para la futura modernización de la Línea 3, privilegiando la continuidad del servicio mientras se desarrollan las obras.