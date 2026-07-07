Policías de Texcoco frustran robo y logran detener a presuntos asaltantes

Texcoco

En el marco de la Estrategia Operativa Zona Oriente y el Mando Unificado, policías municipales de Texcoco, autoridades del estado y la Guardia Nacional, frustraron un asalto. Tras una persecución de los presuntos asaltantes, estos dispararon a los policías que repelieron la agresión, como resultando un presunto delincuente falleció y otro se encuentra lesionado y hospitalizado bajo custodia.

La mañana del lunes, durante inspecciones aleatorias, se recibió un reporte vía radio sobre un intento de robo en la calle Nezahualcóyotl en Texcoco. Un sujeto amenazaba a dos mujeres para despojarlas de dinero en efectivo. Gracias a la oportuna intervención de los elementos, el robo fue frustrado.

Tras el intento de atraco, un segundo sujeto llegó al lugar a bordo de una motocicleta, y ambos emprendieron la huida.

Desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C 4) se estableció un cerco virtual, se dio seguimiento en tiempo real de los sospechosos sobre la carretera federal México-Texcoco hasta la comunidad de Montecillos.

En la calle Flor de Lis, los sujetos dispararon contra los oficiales, quienes repelieron la agresión. Tras el intercambio de disparos, ambos presuntos responsables resultaron lesionados.

Los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos, sin embargo, confirmaron que uno de los individuos ya no contaba con signos vitales. El segundo, identificado como Javier Josué “N” de 19 años, fue trasladado al Hospital Guadalupe Victoria en calidad de detenido.

La Dirección de Seguridad Pública y Movilidad puso a disposición de la Fiscalía Regional de Texcoco los indicios recabados: un arma de fuego y una motocicleta Bajaj Pulsar, color negro, modelo 2025.

Los oficiales involucrados en el enfrentamiento comparecieron para declarar y presentar sus armas de cargo, los chalecos balísticos y la unidad policial, la cual recibió al menos tres impactos de bala.

El detenido, que permanece bajo custodia en el hospital, quedó a disposición de las autoridades por los delitos de robo con violencia y homicidio, ambos en grado de tentativa.