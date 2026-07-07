Huixquilucan participa en la 16 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Romina Contreras

Con el firme objetivo de dar seguimiento a las estrategias de seguridad en conjunto con los municipios del Estado de México, para consolidar el mando unificado, disminuir la incidencia delictiva y fortalecer a las instituciones de procuración de justicia. Se realizo la 16 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

En esta sesión participaron también autoridades locales, entre ellas la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras que asisto con el objetivo de hacer notar el trabajo que se realiza desde su administración y participar en las nuevas medidas que se empleen en los diferentes sectores de trabajo.

A través de sus redes sociales compartió imágenes del evento, acompañado de un mensaje que demuestra su compromiso con las acciones establecidas en esta sesión.

“Hoy participé en la 16 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de contribuir, desde nuestra experiencia y resultados, a la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en el Estado de México” escribió.

Esta sesión también conto con la participación de representantes de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGR, y dependencias de seguridad del Estado de México, para establecer estrategias dirigidas a salvaguardar la seguridad de todos los mexiquenses.

La representante de Huixquilucan destacó que en este municipio se seguirán las estrategias establecidas para lograr una comunidad de paz seguridad para todas y todos. Además destacó que se brindará el equipo de trabajo necesario para todos sus elementos.

“En Huixquilucan, seguimos trabajando bajo una estrategia 24/7, basada en la realización de más de 25 operativos diarios, el equipamiento a nuestros elementos y la certificación de estos, para seguir continuar con una policía confiable y que está a la altura de las exigencias y de las necesidades de las y los huixquiluquenses”