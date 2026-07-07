Preinscripciones en preescolar y primaria en CDMX Fecha límite para preinscripciones en preescolar y primaria en CDMX (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la apertura del periodo de preinscripciones extemporáneas para niveles preescolar y primer grado de primaria en la Ciudad de México. Esta convocatoria especial está dirigida exclusivamente a las madres, padres de familia o tutores que, por distintos motivos, no lograron registrar a sus hijos durante el periodo ordinario de inscripciones.

¿Hasta cuándo pueden registrar a sus hijos para preescolar y primaria?

El trámite está habilitado a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). El sistema se encuentra activo a partir de este 8 de julio y tendrá como fecha límite definitiva el jueves 16 de julio de 2026.

Es importante recalcar que este plazo extraordinario aplica para:

Preescolar.

Primer grado de primaria.

Este proceso permitirá a las familias solicitar un espacio en las escuelas públicas de la capital para el ciclo escolar 2026-2027, considerando siempre la disponibilidad de lugares que mantenga cada plantel.

¿Dónde puedo realizar el trámite de inscripción de mi hijo o hija?

El registro se realiza de manera 100% digital a través del portal oficial de la AEFCM. Al ingresar al apartado de preinscripciones, los tutores deberán capturar la información solicitada del menor (como la CURP y datos de contacto) y seleccionar tres opciones de escuelas de su preferencia.

Al tratarse de un procedimiento en línea, no es necesario acudir de forma presencial a las instalaciones de ninguna oficina o plantel para iniciar la solicitud, pero las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación para evitar la saturación del sistema en los últimos días.

¿Cuándo saldrán los resultados para saber en qué escuela fue aceptado?

De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia educativa, los resultados de la asignación escolar se darán a conocer en la siguiente fecha:

Preescolar y primer grado de primaria: A partir del 8 de agosto de 2026.

Las familias podrán consultar la escuela asignada utilizando el comprobante de registro a través de los mismos canales digitales de la AEFCM.