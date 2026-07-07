Verificación vehicular Verificación vehicular 2026: ¿a quién le toca verificar en julio en CDMX y Edomex? (Pexels)

Ya arrancó el segundo semestre de 2026 y, con él, da inicio el nuevo periodo de la verificación vehicular. Para que no te tome por sorpresa y evites multas innecesarias, es indispensable que revises el calendario oficial para conocer qué autos deben cumplir con este trámite obligatorio durante el mes de julio tanto en la CDMX como en el Edomex.

¿Qué vehículos se deben verificar en el mes de julio en la CDMX y Edomex?

Para este mes de julio deben acudir a los verificentros los vehículos que tengan engomado amarillo y cuya terminación de placas de circulación sea 5 o 6.

Consulta el calendario de verificación vehicular y realiza tu trámite en el periodo correspondiente.



Revisa el color de tu engomado y la terminación de tu placa para contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y al cuidado de la calidad del aire en la ciudad.



Más… pic.twitter.com/FxMinynZb8 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 1, 2026

Las autoridades ambientales recomiendan agendar tu cita con tiempo y no esperarse a los últimos días del periodo, ya que la saturación del sistema suele complicar el proceso. Recuerda que quienes no logren cumplir con el trámite dentro de las fechas estipuladas se harán acreedores a una multa por verificación extemporánea.

¿Cuáles son los requisitos para verificar tu vehículo este mes de julio?

Antes de agendar tu cita en el verificentro de tu elección, debes tomar en cuenta que tu automóvil debe estar completamente al corriente con las siguientes obligaciones:

No tener adeudos de tenencia o refrendo.

No contar con multas de tránsito pendientes de pago.

No tener sanciones ambientales acumuladas.

Haber cumplido con el programa de fotocívicas (en el caso específico de la CDMX).

Si tu vehículo presenta algún adeudo o infracción pendiente, el sistema del verificentro bloqueará automáticamente el trámite hasta que regularices tu situación.

¿Cuáles son los costos de la verificación en ambas entidades?

Los costos vigentes para este periodo de verificación se distribuyen de la siguiente manera:

En la CDMX: La tarifa fija para cualquier holograma es de $738 pesos.

En el Edomex: El costo varía de acuerdo con el holograma asignado a tu unidad:

Holograma 00: $1,086 pesos.

Holograma 0: $543 pesos.

Holograma 1 y 2: $434 pesos.

¿Qué vehículos quedan exentos de la verificación?

Afortunadamente, no todos los automóviles matriculados están obligados a presentarse en los centros de revisión. Quedan completamente exentos de este trámite:

Vehículos eléctricos e híbridos (categorías I y II).

Autos antiguos con matrícula especial debidamente registrada.

Vehículos de demostración o traslado.

Tractores agrícolas y maquinaria industrial.

Motocicletas.

Mantén tus documentos en orden, realiza tu trámite en tiempo y forma, y evita pasar un mal rato o llevarte una sanción a casa.