Metro CDMX Reporte vespertino el Metro CDMX: ¿Qué líneas están con marcha lenta? (Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México es la red de movilidad más utilizada por los capitalinos. Sin embargo, este medio de transporte sufre constantemente de percances que derivan en retrasos en los andenes. Para los usuarios, encontrarse con trenes detenidos suele ser sumamente frustrante, especialmente cuando buscan llegar a sus destinos a tiempo y surgen imprevistos que afectan sus horarios.

¿Cómo va el avance del Metro hoy 7 de julio en la CDMX?

Durante el turno vespertino de este martes, usuarios de diversas rutas han reportado severas demoras a través de las redes sociales. Las afectaciones principales se concentran en los siguientes puntos:

Retrasos en la Línea 7: Pasajeros reportan que los trenes avanzan con extrema lentitud en el tramo que abarca de Barranca del Muerto a El Rosario. Específicamente, se ha señalado que las unidades permanecen detenidas hasta por 15 minutos en la estación San Antonio.

Afectaciones en la Línea 2: Los usuarios reportan una falta de trenes con dirección a Cuatro Caminos y demoras prolongadas en las terminales opuestas con rumbo a Tasqueña.

Fallas y saturación en la Línea 3: Se reporta que la marcha es muy lenta y se detiene de forma prolongada en las estaciones que van de Universidad a Indios Verdes. Cabe mencionar que la línea presenta una alta afluencia de pasajeros, lo que complica el acceso a los andenes.

¿Qué han dicho las autoridades del Metro de la CDMX?

Ante las quejas en las plataformas digitales, las autoridades del STC Metro hicieron un llamado a los pasajeros para agilizar el servicio.

Recomiendan respetar el libre cierre de puertas y evitar obstruirlas, así como utilizar las palancas de emergencia únicamente en situaciones que de verdad lo ameriten, ya que activar el sistema de frenado de forma injustificada genera afectaciones adicionales en toda la red.