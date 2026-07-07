Más de 550 mujeres recibieron apoyo por acoso laboral en la Ciudad de México: STyFE

La Secretaría de Trabajo informó que durante 2025 y 2026 brindó atención a 5 mil 196 mujeres por diversos casos de violencia y discriminación en el empleo.





En el marco del tercer aniversario de la entrada en vigor del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México informó que durante 2025 y 2026 ha brindado atención a 5 mil 196 mujeres trabajadoras que enfrentaron casos de discriminación, violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual.

La dependencia señaló que, a través de la Subprocuraduría de Atención a Mujeres de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET), se han otorgado servicios de orientación, asesoría y acompañamiento gratuito a personas trabajadoras cuyos derechos laborales han sido vulnerados.

De las 5 mil 196 atenciones registradas en ese periodo, 2 mil 146 estuvieron relacionadas con casos de discriminación, despido por embarazo y violencia laboral, atendidos conforme al Protocolo de atención, orientación, asesoría y acompañamiento gratuito a las mujeres trabajadoras.

Talbién informó que más de 550 mujeres recibieron atención y seguimiento por situaciones de acoso y hostigamiento sexual ocurridas en sus centros de trabajo. Estos casos fueron canalizados a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con seguimiento hasta la judicialización de las carpetas de investigación, según corresponda.

La dependencia indicó que esta coordinación con la fiscalía fue fortalecida mediante un convenio de colaboración firmado el 10 de diciembre de 2025.

Además, la STyFE reportó que más de 2 mil 500 trabajadoras del hogar solicitaron apoyo por presuntas violaciones recurrentes a sus derechos laborales y por situaciones de discriminación atribuibles a sus empleadores.

La secretaría reconoció que persisten desafíos para erradicar la violencia y el acoso en los centros de trabajo, particularmente en perjuicio de mujeres, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar y jóvenes, sectores que enfrentan condiciones de desigualdad.

En el contexto de la conmemoración del Convenio 190, la dependencia reiteró su llamado a empleadores, organizaciones sindicales, instituciones públicas y personas trabajadoras para fortalecer acciones que contribuyan a prevenir la discriminación y la violencia en los espacios laborales.

El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo es el primer instrumento internacional vinculante que reconoce el derecho de todas las personas a desempeñar su trabajo en un entorno libre de violencia y acoso, además de establecer obligaciones para los Estados que lo han ratificado en materia de prevención, atención y erradicación de estas conductas.