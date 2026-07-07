Segundo periodo de registro UNIDAS Contigo: fechas y requisitos para recibir 9 mil pesos en Edomex Las mujeres que se registren podrán recibir hasta 9 mil pesos; conoce cuáles son los requisitos y en qué consiste este apoyo (Secretaría de las Mujeres)

Se acerca la próxima fecha de registro para el apoyo UNIDAS Contigo, donde mujeres del Estado de México podrán recibir hasta 9 mil pesos; conoce cuáles son los requisitos.

UNIDAS Contigo es un apoyo otorgado por el Gobierno del Estado de México cuyo objetivo es brindar respaldo económico y atención integral a mujeres que se encuentren en situación de violencia.

El programa está principalmente dirigido a mujeres que reciben atención psicológica y jurídica en las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS) distribuidas a lo largo de los 125 municipios del Edomex.

Quienes se registren podrán recibir hasta $9,000 pesos, distribuidos en tres pagos de $3,000, por lo que aquí te compartimos todos los detalles sobre este programa para que puedas ser una de sus beneficiarias en caso de necesitarlo.

¿Cuándo inicia el segundo periodo de registro de UNIDAS Contigo 2026?

En mayo y junio se abrió el primer periodo de registro para UNIDAS Contigo 2026 en 11 municipios, los cuales cuentan con Alerta de Violencia de Género (Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco).

Mientras que, del 13 al 17 y del 20 al 24 de julio de 2026, se abrirá un segundo periodo de registro para el resto de municipios del Edomex, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Requisitos obligatorios para solicitar el apoyo de 9 mil pesos en Edomex:

Estos son los requisitos con los que deberás contar para registrarte en el programa UNIDAS Contigo:

Tener nacionalidad mexicana

Residir en el Estado de México

Ser mujer de 18 años o más

Ser mujer en situación de violencia

Ser usuaria de alguno de los servicios multidisciplinarios a través de las UNIDAS

Contar con Expediente Único en alguna de las UNIDAS

Contar con un patrocinio vigente a partir de 2024 a la fecha de la solicitud en alguna de las UNIDAS de la secretaría.

Documentos que debes tener a la mano para el registro:

Mientras que estos son los documentos que te solicitarán para completar tu registro en UNIDAS Contigo:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Formatos de solicitud y de inscripción al apoyo

Comprobantes que acrediten el patrocinio y su vigencia

Carta compromiso

Carta bajo protesta de decir verdad

Formato de Manifiesto de permanencia

¿Cómo se realiza el pago del apoyo UNIDAS Contigo?

Una vez que quede completo tu registro, la Secretaría de las Mujeres te convocará, indicándote el día, hora y lugar para recoger la tarjeta electrónica donde se realizarán los depósitos del apoyo UNIDAS Contigo.