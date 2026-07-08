Atizapán presenta proceso de modernización a cancha en la zona Las Colonias

Atizapán de Zaragoza

El gobierno de Atizapán presentó el proceso de modernización que ha realizado en un área rescatada de la zona de Las Colonias, donde se ha habilitado una nueva cancha para que los vecinos puedan realizar múltiples actividades recreativas.

“El compromiso con el desarrollo de Atizapán de Zaragoza se demuestra con hechos y obras que transforman la vida diaria de nuestras familias” se compartió en las redes del gobierno municipal.

Los trabajos realizados en este proyecto incluyen la construcción del nuevo arco techo en la cancha y el área de juegos infantiles, logrando habilitar una infraestructura que rescata los espacios públicos y fomenta el tejido social.

Además esta obra cuenta con otros beneficios destacables que hacen cómodo realizar actividades en este espacio, entre los que se encuentran:

Protección climática: Esto permite a todos los usuarios realizar actividades deportivas, cívicas y recreativas a cualquier hora del día, protegiendo a niños y jóvenes de los cambios de temperatura.

Seguridad y convivencia: Las mejoras a la infraestructura dignifican el espacio común, haciéndolo más seguro y accesible para el esparcimiento familiar.

Fomento al deporte: Infraestructura de calidad que impulsa hábitos saludables en la comunidad.

Con la entrega de esta obra, se reafirma el compromiso con la mejora de la infraestructura urbana en Atizapán. Esta remodelación no solo transforma la imagen de la zona, sino que garantiza instalaciones dignas y de calidad que fomentarán un estilo de vida saludable y activo para las futuras generaciones de deportistas locales.