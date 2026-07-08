Programa del PAN a vecinos de Tlalpan y Xochimilco no se detiene, pese a denuncia de Morena

Diputada Daniela Álvarez en la entrega de enseres.

La diputada local del PAN, Daniela Álvarez, aseguró que el programa que impulsa en colaboración con una asociación civil (Sumando Oportunidades A.C) para ofrecer enseres a bajo costo a habitantes de Tlalpan y Xochimilco continuará, pese a la denuncia interpuesta por Morena.

En entrevista con este diario, afirmó que la denuncia carece de sustento y se basa en una campaña falsa, por lo que confía en que será desechada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Detalló que los legisladores de Morena buscan hacer creer que los productos ofrecidos a la ciudadanía se comercializan con sobreprecio, cuando los costos son entre 40 y 50 por ciento menores a los que se encuentran en el mercado. Prueba de ello es que se han beneficiado cerca de 2 mil habitantes.

Dio a conocer que el cuerpo de de la denuncia no es por sobre costos, sino por promoción personalizada, “porque ellos presumen que hay una promoción personalizada por parte nuestra porque sale nuestra imagen”.

“Estoy segura de que la denuncia va a ser desechada por parte del Instituto Electoral. Lo que intentan decir en su campaña es que los productos que la asociación acerca a las vecinas y vecinos se venden muy caros, pero eso es falso”, afirmó.

Por ello, Álvarez retó a los diputados de Morena, Xóchitl Bravo y Paulo García, a demostrar que los catálogos que presentaron como prueba son auténticos.

“Si las gráficas y el catálogo que ellos mostraron son verdaderos, yo renuncio a mi cargo por no haber revisado los costos. Pero si la información que presentaron no corresponde al catálogo que enviamos desde nuestro módulo, entonces quienes deberían renunciar son ellos por mentirosos y por desinformar a la ciudadanía”, expresó.

La legisladora acusó que la narrativa impulsada por Morena es mezquina y sólo busca perjudicar su imagen y la de su compañero Andrés Sánchez Miranda, ya que no existe una sola denuncia de ciudadanos que se hayan sentido engañados o estafados.

“Los vecinos no tienen una sola queja ni existe una denuncia en nuestra contra por haberse sentido estafados. A quienes perjudican con esta desinformación es a los ciudadanos que, gracias a esta asociación, pueden adquirir tinacos, calentadores y otros enseres a precios accesibles”, señaló.

Respecto a los catálogos exhibidos por Morena, Álvarez aseguró que son “completamente falsos” e invitó a las y los vecinos y a los medios de comunicación a verificar directamente el material distribuido por su módulo.

“Siempre pongo a disposición el teléfono del módulo para que cualquier medio compruebe que los catálogos de mayo y junio que enviamos a los vecinos no corresponden a los precios que ellos señalaron”, indicó.

Pese a la denuncia, la diputada informó que el programa continuará y que ya comenzó la distribución del catálogo correspondiente a julio, cuyos pedidos serán entregados durante agosto.

Explicó que la asociación civil actualiza mensualmente el catálogo de acuerdo con las promociones y la disponibilidad de productos, por lo que los vecinos cuentan con alrededor de 25 días para comparar precios y decidir si realizan la compra o no.

Sobre su imagen en el material

Daniela Álvarez reconoció que si está su fotografía en el material que se distribuye, sin embargo, aclaró que es porque refiere que ella avala a una asociación que tiene precios bajos.

“Cuando yo acerco a esta asociación, yo me hago responsable de lo que yo envío y de lo que la asociación distribuye... porque ha habido muchos fraudes con la ciudadanía por este tipo de campañas y de acciones”, dijo.

Además, comentó que antes de referir a la asociación con las y los habitantes, se encargó de estudiar los precios que hay en el mercado.

“A las y los vecinos les interesa y por eso aceptan... Morena se está quejando porque hay oferta y demanda; en realidad van más de 2 mil personas que han sido beneficiadas y pues parece que le molesta mucho que trabajemos en territorio”, concluyó.