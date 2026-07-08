Otro adolescente desaparecido en Tecámac; suman más de 40 casos en 2026

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El municipio de Tecámac registró la desaparición de otro adolescente, con lo que se superan los 40 casos en los que se ha activado la Alerta Amber en lo que va del año, confirmando a esta demarcación como una de las más peligrosas para sus habitantes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió la alerta para localizar a Edgar Uriel Reyes Pérez, de 13 años, quien fue visto por última vez el 7 de julio tras salir de su domicilio. Desde entonces se desconoce su paradero y las autoridades temen por su integridad, al considerar que podría ser víctima de un delito.

De acuerdo con cifras oficiales, Ecatepec encabeza la lista con 81 alertas, seguido de Toluca con 41 y Tecámac con 37, mientras que Zumpango y Chalco registran 31 y 21 casos respectivamente. En total, entre el 1 de enero y el 28 de mayo se contabilizan 494 desapariciones de menores en la entidad.

La cercanía de Tecámac con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) refuerza la relevancia de estos reportes, que mantienen al municipio en el tercer lugar estatal en desapariciones de adolescentes.