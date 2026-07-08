Policía Auxiliar de Tránsito de Iztacalco sanciona 94 infracciones en sus primeros 15 días





A dos semanas del inicio de operaciones de la Policía Auxiliar de Tránsito en la alcaldía Iztacalco, la corporación ha aplicado 94 infracciones y 46 garantías por diversas violaciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, además de emitir 195 amonestaciones verbales con fines preventivos.

Las sanciones se han concentrado principalmente en conductas como estacionarse en lugares prohibidos, invadir pasos peatonales, obstruir rampas para personas con discapacidad, utilizar el teléfono celular mientras se conduce, no portar el cinturón de seguridad y diversas infracciones cometidas por motociclistas, entre ellas circular sin casco de protección.

La alcaldía explicó que la estrategia busca fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento del Reglamento de Tránsito mediante acciones de vigilancia y prevención en distintos puntos de la demarcación.

La Policía Auxiliar de Tránsito está conformada por 10 elementos certificados por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes mantienen presencia en zonas con alta afluencia vehicular y peatonal para prevenir incidentes, agilizar la circulación y reforzar el orden vial.

Como parte del proceso de profesionalización, durante la última semana los agentes recibieron cuatro cursos de capacitación y actualización enfocados en fortalecer sus conocimientos y habilidades para la prestación del servicio.

La alcaldía informó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y forman parte de la estrategia para mejorar la movilidad y el orden en las vialidades de Iztacalco, con especial atención en áreas de alta actividad comercial y donde se realizan eventos con importante concentración de personas.