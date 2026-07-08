Congreso frena propuesta para investigar patrimonio de diputada morenista; PAN va por juicio

Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

La diputada local del PAN, Daniela Álvarez, lamentó que el Congreso de la Ciudad de México impidiera la discusión de un punto de acuerdo mediante el que se buscaba solicitar una investigación sobre el patrimonio de la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, y de su pareja, Jonathan Medina, trabajador del recinto legislativo.

Aseguró que se trata de un acontecimiento histórico en el Congreso capitalino y el diputado Jesús Sesma (presidente de la mesa directiva) respaldó a la bancada morenista, señalando que los legisladores pueden subir y bajar puntos de acuerdo.

“Sí, como grupo parlamentario, yo PAN puedo subir o bajar el punto de acuerdo que se subió como grupo parlamentario, pero no puedo vetar el de otros diputados y diputadas”, comentó, tras revelar que interpondrá un juicio para la protección de sus derechos electorales, “porque lo que hicieron fue atentar contra mí”, afirmó la panista en entrevista con este diario.

En la sesión de este día, desde su curul, la panista (diputada por Tlalpan) sostuvo que legisladores de Morena pidieron que se retirara la propuesta de manera “arbitraria”, lo que vulneró los derechos de las y los diputados establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso capitalino.

“Es una lástima que se haya violentado el artículo 4 de nuestra ley, donde se establece claramente que las diputadas y los diputados tenemos los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, sin importar nuestra filiación política”, afirmó.

Álvarez explicó que el punto de acuerdo pretendía que las autoridades revisaran el origen de los recursos con los que, aseguró, Xóchitl Bravo (también diputada por Tlalpan) y Jonathan Medina utilizan vehículos de alta gama.

De acuerdo con la panista, la Bravo y su pareja se trasladan en una camioneta Land Rover, una BMW, una Jeep Sahara y una motocicleta BMW, cuyo valor conjunto supera los 5.5 millones de pesos.

Señaló que tras revisar las declaraciones patrimoniales de ambos, no existe registro de dichos vehículos.

“Cuando hacemos una búsqueda exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se desprende que la coordinadora de Morena no tiene reportado ninguno de estos automóviles, ni tampoco Jonathan Medina”, sostuvo.

La diputada cuestionó que Morena haya impedido que el exhorto fuera discutido en tribuna y que la mesa directiva del Congreso haya respaldado a la bancada guinda.

“Quien nada debe, nada teme, que nos explique por qué se mueve en camionetas de más de un millón y medio de pesos y a cambio de qué se las prestan, si es que no son de ella”, expresó.

También recordó que recientemente Morena promovió un exhorto para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la investigara y ninguno de sus compañeros votó en contra de dicha proposición.

“Porque nosotros estamos a favor de la transparencia, pero también es necesario ver si la coordinadora no está cayendo en conflicto de interés y es necesario ver cómo Jonathan Medina, quien tiene un salario de 28 mil, 30 mil pesos, puede acceder a estas camionetas de alta gama”.

Diputada Bravo se deslinda

Durante la sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, respaldó la decisión de retirar el punto de acuerdo ―impulsada por una de sus compañeras de la misma bancada― al considerar que buscaba afectar a un ciudadano ajeno a la vida política (su pareja).

La morenista aseguró que sus declaraciones patrimoniales son públicas y afirmó que no tiene nada que ocultar.

Bravo sostuvo que el Congreso no debe utilizarse para dirimir diferencias políticas ni para perjudicar a particulares. “No podemos permitir que se use el Congreso de la Ciudad de México con fines políticos ni para afectar a cualquier habitante de esta ciudad”, afirmó.

La coordinadora de Morena agregó que promover investigaciones contra personas que no ocupan cargos de elección popular sentaría un precedente negativo y afectaría la vida democrática.