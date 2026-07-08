Vecinos de Atizapán padecen escasez de agua pese a lluvias

Para ocho de cada diez vecinos de este municipio, el abastecimiento de agua potable sigue siendo un problema cotidiano que ni las intensas lluvias de la temporada han logrado resolver.
El Sistema Cutzamala se encuentra cerca del 70 % de su capacidad y se estima que podría alcanzar niveles del 90 % hacia septiembre. Sin embargo, los habitantes de Atizapán reportan que el líquido les llega únicamente por tandeo, en lapsos de hasta dos semanas, lo que mantiene la inconformidad ciudadana.
Ante esta situación, se reconocen iniciativas sociales como la del Club Rotario Sayavedra, presidido por Enrique Contreras Félix, que envía pipas de agua de manera gratuita a las colonias afectadas. La acción ha sido valorada por los vecinos como un ejemplo de solidaridad, frente a lo que califican como incompetencia del gobierno municipal para garantizar servicios básicos.
La esperanza de los habitantes es que este espíritu altruista inspire a quienes tienen la responsabilidad de dotar de agua potable y servicios públicos a la población.