BJ retiró más de 108 mil toneladas de basura en seis meses para reducir riesgos de inundación





La alcaldía Benito Juárez recolectó 108 mil 289 toneladas de residuos sólidos durante el primer semestre de 2026, como parte de las labores permanentes de limpia que, además de mantener las calles en mejores condiciones, buscan disminuir el riesgo de encharcamientos e inundaciones en la actual temporada de lluvias.

El servicio de recolección opera diariamente mediante 87 rutas que recorren las 56 colonias de la alcaldía y atienden viviendas, mercados públicos, tianguis, establecimientos mercantiles, escuelas y espacios públicos.

Del total de residuos retirados entre enero y junio, poco más de 3 mil toneladas correspondieron a desechos orgánicos, mientras que alrededor de 105 mil toneladas fueron residuos inorgánicos provenientes de domicilios, mercados, tianguis, calles y labores de barrido manual.

Las autoridades señalaron que la recolección oportuna de basura no sólo contribuye a la limpieza urbana y a la salud pública, sino que también evita que los residuos lleguen a coladeras, alcantarillas y otros puntos del sistema de drenaje, donde pueden generar obstrucciones que incrementen el riesgo de encharcamientos durante las lluvias.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, afirmó que mantener un servicio eficiente de recolección de residuos forma parte de las acciones preventivas para proteger a la población en esta temporada, al reducir la acumulación de basura en la infraestructura hidráulica.

La alcaldía también exhortó a los habitantes a colaborar con la correcta separación de residuos y a respetar los horarios establecidos para sacar la basura, con el objetivo de evitar que permanezca en la vía pública y termine obstruyendo el sistema de desagüe.