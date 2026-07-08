Edomex conmemora el Día Mundial del Perro con billete de la Lotería Nacional

El Gobierno del Estado de México presentó el billete conmemorativo de la Lotería Nacional por el Día Mundial del Perro, edición especial que busca promover la protección y el bienestar de los animales de compañía mediante una campaña de sensibilización sobre la adopción responsable y la prevención del abandono.

En Toluca, la gobernadora Delfina Gómez encabezó la develación del billete, el cual forma parte de un sorteo para el que fueron impresos 3 millones 600 mil cachitos con 10 diseños inspirados en historias de perros y gatos rescatados.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, los billetes estarán disponibles para su venta desde este 8 de julio y hasta el 21 de julio, fecha en la que se realizará el sorteo, cuyo premio mayor será de 21 millones de pesos.

Edomex conmemora el Día Mundial del Perro con billete de la Lotería Nacional

En la ceremonia, la mandataria estatal señaló que la iniciativa busca fomentar una cultura de respeto hacia los animales y reiteró que su administración impulsa acciones para prevenir el maltrato y el abandono.

Entre ellas mencionó la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, así como la campaña “La Mejor Jugada es Adoptar”, realizada en coordinación con el Deportivo Toluca para promover la adopción de perros y gatos rescatados.

En este sentido, invitó a la población a participar en la campaña “Croquetmanía”, vigente hasta el 19 de julio, mediante la donación de croquetas, cobijas, camas, juguetes y otros artículos destinados al cuidado de animales en resguardo.

Finalmente, Olivia Salomón destacó las acciones emprendidas por el Estado de México en materia de bienestar animal y señaló que la entidad incorporó en su Constitución el reconocimiento de los animales como seres sintientes.