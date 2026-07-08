Bloqueos en Villa de Aragón regresan este 8 de julio: ¿Por qué hay manifestaciones de vecinos a causa de una reja?

Villa de Aragón Bloqueos de carriles para autos y transporte colectivo en la zona. (@cuartoscuro)

Manifestantes reunidos en Villa de Aragón, a la altura de las calles Francisco Morazán y Villa de Aragón, bloquean el paso de transporte público y privado. Protestan infraestructura que impide el libre tránsito, en directa oposición a otro grupo de personas que se reunieron en el mismo punto ayer.

¿Por qué bloquean Villa de Aragón?

La colonia Villa de Aragón, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, se encuentra en una zona limítrofe con el Estado de México. Según vecinos de la zona, esto ha conducido a delitos que, cuando son reportados, no reciben respuesta de los cuerpos de seguridad. Fue por esta razón que ayer 7 de julio, vecinos del área se reunieron a protestar el retiro de un valla metálica por parte de autoridades capitalinas.

Estructuras como esta han sido colocadas a través de los años por los mismos residentes. El área es manejada por una asociación de vecinos que, a través de estas vallas, dan a la colonia una modalidad de fraccionamiento, bloqueando entradas importantes para asegurar la seguridad de los residentes.

El día de ayer, miembros pertenecientes a esta asociación bloquearon el área, alentando el flujo de vehículos el en la zona. Exigían a las autoridades que restauraran la valla y no retiraran el resto.

Sin embargo, hoy 8 de julio, otra agrupación de vecinos del área se reunieron en el mismo punto en una contraprotesta a lo que se exigió el día de ayer. Esta conglomeración apoya el retiro de las vallas. Señalan problemas que las rejas producen en términos de libre tránsito en el área, particularmente cuando se trata de acceder a ella para asuntos como dejar y recoger a niños de sus clases.

Este grupo también señala topes altos hechos para evitar el ingreso de motos, pero que también afectan la movilidad de personas con discapacidades físicas. Los manifestantes reclaman al unísono “Calles sin rejas”.

Autoridades se encuentran buscando una resolución que beneficie a ambas partes. La alcaldía no ha emitido un comunicado en sus redes sobre su postura al conflicto.

Como alternativa vial, los conductores que requieran transitar por el área pueden tomar la avenida 412 que corre casi paralela a Francisco Morazán en ambos sentidos. El bloqueo también afecta el acceso a la estaciones Francisco Morazán y Villa de Aragón para usuarios de la línea 6 del Metrobús, últimas dos en el tramo este del recorrido.